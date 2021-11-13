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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى عن أداء منتخب مصر: حاسس إني اتفرجت على ماتش قديم | فيديو

احمد موسى
احمد موسى

هنأ الإعلامي أحمد موسى، منتخب مصر، بصعوده إلى المرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم قطر 2022 .

 

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، :"خطورة تواجد مصر في التصنيف الثاني؛ هو لقاء منتخب من المنتخبات القوية في القارة، وممكن نقابل السنغال أو الجزائر أو المغرب".


وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  حالنا امبارح كان صعب، وامبارح كنت حاسس إني بتفرج على ماتش قديم ولا يمكن يكون ده أداء منتخب مصر ".


وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  امبارح قولت: حسام البدري كان أحسن، وهو ده كيروش اللي بياخد 60 ألف دولار ".


وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "محمد صلاح عمل 2 أسيست امبارح في المباراة؛ أدَّيا إلى تعادل مصر مع أنجولا بهدفين"، مضيفا:"ربنا كرمنا بـ أكرم توفيق اللي لعب مدافع ومهاجم، وكان لينا ضربة جزاء، لكن احنا ملناش حظ مع حكام إفريقيا".

أحمد موسى منتخب مصر مصر كأس العالم اخبار التوك شو

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