أحمد موسى عن أداء منتخب مصر: حاسس إني اتفرجت على ماتش قديم | فيديو

هنأ الإعلامي أحمد موسى، منتخب مصر، بصعوده إلى المرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم قطر 2022 .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، :"خطورة تواجد مصر في التصنيف الثاني؛ هو لقاء منتخب من المنتخبات القوية في القارة، وممكن نقابل السنغال أو الجزائر أو المغرب".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" حالنا امبارح كان صعب، وامبارح كنت حاسس إني بتفرج على ماتش قديم ولا يمكن يكون ده أداء منتخب مصر ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" امبارح قولت: حسام البدري كان أحسن، وهو ده كيروش اللي بياخد 60 ألف دولار ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "محمد صلاح عمل 2 أسيست امبارح في المباراة؛ أدَّيا إلى تعادل مصر مع أنجولا بهدفين"، مضيفا:"ربنا كرمنا بـ أكرم توفيق اللي لعب مدافع ومهاجم، وكان لينا ضربة جزاء، لكن احنا ملناش حظ مع حكام إفريقيا".