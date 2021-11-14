أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري في سوهاج تُنظم ندوة تثقيفية لمكافحة الإدمان

نظمت أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج برئاسة النائبة الدكتورة نانسى نعيم، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، ندوة توعوية تحت عنوان "الإدمان ومسبباته"، وذلك بمقر أمانة الحزب بشارع الجمهورية، بحضور الأستاذ أحمد وائل المشنب، والأستاذ أكرم فتحى العمدة والاستاذ عصام الصراف أعضاء هيئة المكتب.

وبدأت فعالية الندوة بالترحيب بضيوف الحزب نيابة عن المهندس محمد عويضة، أمين عام الحزب بسوهاج وأعضاء هيئة المكتب، وإلقاء الضوء على أهم البرامج والأنشطة التي يتبناها حزب الشعب الجمهورى بسوهاج فى قضايا المرأة والشباب خلال الفترة المقبلة.

وحاضر فى الندوة الدكتور هنري موريس، رئيس وحدة الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بسوهاج ،شرح من خلالها الأسباب التى تؤدى للادمان وانواعة وكيفية التصدي لها من خلال الأسرة والمجتمع.

وطرح الحضور عدد من الأسئلة والاستفسارات لرئيس وحدة الإدمان والنائبة نانسى نعيم والتى دارت حول كيفية الحفاظ على الشباب من هذه العادة المدمرة والدور التشريعى الذى يقوم به البرلمان لحماية الشباب.