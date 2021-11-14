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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إيرث جرايزر.. نيزك كاد أن يدمر الأرض بسرعة 186 ميلا

نيزك إيرث جرايزر
نيزك إيرث جرايزر

أعلنت وكالة ناسا لعلوم الفضاء تفسير ظاهرة طبيعية ظهرت في سماء جنوب شرق الولايات المتحدة خلال الأسبوع، إذ شاهد سكان المنطقة جسما أبيض اللون يمر بسرعة في السماء.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم تفسير هذه الظاهرة بأنه نيزك “إيرث جرايزر ” الذي عبر السماء فوق الغلاف الجوي للأرض. 

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قالت وكالة ناسا “ميتيور ووتش” في منشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك إن كرة النار المضيئة التي أصبحت مرئية في 9 نوفمبر في الساعة 6:39 مساءً هي نيزك فضائي، مضيفةً أنها التقطت بواسطة ثلاث كاميرات نيزك تابعة لناسا.

ظهر النيزك لأول مرة فوق تايلورزفيل ، في جورجيا على ارتفاع 55 ميلاً ، أسفل خط كارمان - الحد الفاصل بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء الخارجي - وتحرك بسرعة 38500 ميل في الساعة.

ثم ظهر بعد ذلك على ارتفاع 44 ميلاً فوق طرق أوينز كروس ، جنوب شرق هانتسفيل ، ألاباما، وكان آخر مكان تم رصده على ارتفاع 34 ميلاً فوق لوتس بولاية تينيسي ، مما جعل رحلته الإجمالية تصل إلى 186 ميلاً.

كان قادرًا على إكمال رحلة الدول الثلاث حيث دخل في أماكن ضيقة تبلغ خمس درجات فقط، ولم تتمكن وكالة الفضاء من تحديد حجم الكرة النارية حيث كان ضوؤها خافتًا بسبب الغيوم، ودخل الشهب "Earthgrazer" الغلاف الجوي للكوكب في مسار ضيق.

وعادة ما تتحرك هذه الاجسام وتتسلل عبر الغلاف الجوي لمسافة طويلة ثم ترتد إلى الغلاف الجوي وتعود مجددا إلى الفضاء، ولكن أضافت ناسا ميتيور ووتش: "نيزك نادر لمن يحالفهم الحظ لرؤيته"، وقالت ناسا سابقًا إن هذا النوع من النيازك يمكنها السفر لمسافة كبيرة قبل أن تنخفض بدرجة كافية لتحترق تمامًا" .

ويذكر أن في مايو 2014 ، دخل نيزك بحجم كرة السلة الغلاف الجوي على ارتفاع 63 ميلاً فوق كولومبيا بولاية ساوث كارولينا، وكتبت ناسا في ذلك الوقت أن هذا الجسم كان يحلق بسرعة 78000 ميل في الساعة ، قبل أن يحترق على ارتفاع 52 ميلًا فوق ولاية تينيسي ، وتقطع مسافة 290 ميلًا ، وهو أمر نادر جدًا بالنسبة لنيزك.  

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