جاهلية وتراجع.. عمرو أديب مهاجما زكريا بطرس: هذا الرجل لا يساوي شيئًا .. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على الفيديو المسيء للكاهن المشلوح زكريا بطرس، قائلا: "الدين لله والوطن للجميع".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الكنيسة أصدرت بيانا وقالت ليس لنا علاقة بهذا الراجل، لا يمثل إلا نفسه ويمثل جاهلية وتراجع وعفن وكره وحقد ومرض ولا يساوي شيء".

وأشار: "إحنا والمسيحيين إخوات ومفيش مشاكل بينا، ونحترم أديان بعض، ونحترم معتقدات المسيحي والمسيحي يحترم معتقدات المسلم".



وأوضح: "ولا تفكروا فيه ولا تسمحوله إحنا كنت موجود وشوفت اللعبة دي قبل كدا من 15 سنة"، مردفا: "خضت معركة منذ 15 سنة ضد المدعو زكريا بطرس، وتصدينا له وكنت أعمل حينها في قناة مشفرة وقلبنا عليه الدنيا، كان فيه موقف للكنيسة وأصبح كاهن مشلوح لا علاقة للكنيسة به"، متابعا: "زكريا بطرس رجع يمارس سفالته ضد الإسلام".

الدين لله والوطن للجميع.. عمرو أديب عن أزمة زكريا بطرس: ربنا اللي بيحاسب.. فيديو وأكمل: "أنزل وكمل حياتك من هندخل اللعبة دي تاني.. الدين لله والوطن للجميع، كل واحد عنده عقيدته وربنا هو اللي بيحاسب ملناش دعوه بحد".