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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حنان مطاوع: بيتي مشتعل بسبب الأهلي والزمالك.. وتفاصيل مسلسلها في رمضان.. ووالدتها: دايما مشرفاني

حنان مطاوع
حنان مطاوع

حلت الفنانة حنان مطاوع، ضيفه على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

حنان مطاوع: الفن موهبة وليس وراثة.. فيديو
وقالت الفنانة "حنان مطاوع"،: "الفن ليس وراثة بل قدرة على التعبير والإحساس بالناس"، متابعة: "الفن قدرة على التعبير بمشاكل الناس وهمومهم وأفراحهم".

بشتغل بالعمق مش بالطول.. حنان مطاوع: بحفر في الدور مهما كان حجمه.. فيديو
أوضحت: "أنا لست منتجة، لكن بشتغل بالعمق مش بالطول، وأما يجيلي الدور بقعد أحفر فيه مهما كان حجمه علشان يكون دور مختلف".

حنان مطاوع عن البطولة المطلقة: تتوقف على المغامرة.. فيديو
وقالت الفنانة "حنان مطاوع"،: "جزء كبير من شغلانة الفن يتوقف على المغامرة، وأنا مش بخاف، لكن المغامرة تكون محسوبة، لكن أنا لا أحب فكرة أني أكون لوحدي".

حنان مطاوع عن نبيل الحلفاوي: أستاذ كبير أعتبره عمي أو خالي.. فيديو
أشارت: "الفنان نبيل الحلفاوي أستاذ كبير جدا وحنون وبعتبره عمي أو خالي"، مردفه: "على المستوى الفني بيذاكر ومتفاني وملتزم جدا.. أخجل من التزامه ودقته".

سهير المرشدي عن أزمة المومس الفاضلة: الحق لازم يتقال.. فيديو
علقت الفنانة سهير المرشدي على أزمة مسرحية "المومس الفاضلة"، قائله: "لابد أن نسمي الأشياء بمسمياتها".

سهير المرشدي لـ ابنتها حنان مطاوع على الهواء: أنتي شرفتيني ودايما هتشرفيني.. فيديو
وجهت الفنانة سهير المرشدي، رسالة لابنتها الفنانة حنان مطاوع، على الهواء قائله: " أنتي شرفتيني ياحبيبتي ودايما هتشرفيني".

حنان مطاوع: بيتي مشتعل بالحرب على الأهلي والزمالك.. فيديو
وقالت "حنان مطاوع"،: "أنا بشجع المنتخب المصري لكرة القدم في مبارياته بالدعاء"، متابعة: "أنا مصراوي جدا، المنتخب المصري يلعب تلاقيني قاعدة أدعي.. لكن أهلي وزمالك، بقعد أتفرج على السجال في البيت عندنا".

حنان مطاوع تكشف تفاصيل مسلسلها الجديد في رمضان.. فيديو
كشفت الفنانة حنان مطاوع، تفاصيل عملها الجديد في رمضان المقبل، قائله: "عندي مسلسل في رمضان القادم مؤجل من العام القادم".

 

 

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