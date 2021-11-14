مقتل 68 شخصاً بأعمال شغب في سجن بالإكوادور..والرئيس يعلن الحرب على المافيا

قال مسؤولون إن 68 سجينا على الأقل قتلوا في قتال جديد في سجن إكوادوري حيث قتل أكثر من مائة نزيل في اشتباكات بين العصابات المتناحرة في سبتمبر.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ورد أن أعمال الشغب في سجن ليتورال في مدينة جواياكيل بدأت مساء الجمعة.

وذكرت تقارير أن وحدات الشرطة التكتيكية التي دخلت مباني السجون عثرت على أسلحة ومتفجرات.

ولقي ما يقرب من 300 نزيل مصرعهم حتى الآن هذا العام في سجون البلاد.

وكان العنف المرتبط بالعصابات في سبتمبر هو الأسوأ في تاريخ الإكوادور.

وفي ذلك الوقت، زحف السجناء من أحد أجنحة السجن عبر حفرة للوصول إلى جناح مختلف، حيث هاجموا أعضاء العصابات المتنافسة. وانتشر المئات من الضباط وجنود الجيش لاستعادة السيطرة على المجمع.

ولفتت المعركة الدامية، التي شهدت قطع رؤوس بعض السجناء، الانتباه إلى التأثير المتزايد في الإكوادور لعصابات الجريمة العابرة للحدود مثل عصابات سينالوا وجاليسكو للجيل الجديد في المكسيك.

وأسفر القتال الأخير أيضا عن إصابة 25 شخصا بعد اشتباك مسلح أصغر في وقت سابق من هذا الشهر قتل فيه ثلاثة سجناء بالرصاص.

وفي بيان قصير نُشر على تويتر ، قدم الرئيس غييرمو لاسو تعازيه "للعائلات التي فقدت أحباءها' وقال إن هناك حاجة إلى إجراءات جديدة لمحاربة المافيا التي تستفيد من الفوضى".