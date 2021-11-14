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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تعرف على طقس السعودية اليوم

علم السعودية
علم السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم الأحد، تقريرا عن حالة الطقس المتوقعة بمحافظات ومناطق المملكة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق: تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، ومرتفعات منطقة الباحة.

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كما لا تزال الفرصة مهيأّة لهطول أمطارٍ رعدية تسبق برياحٍ نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل؛ يمتد تأثيرها إلى منطقة القصيم وأجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة؛ قد تصل إلى 50 كم/ساعة خلال تكوُّن السحب الرعدية، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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