في اليوم العالمي لمرضى السكري.. تناول هذا المشروب يحميك من مضاعفاته

في 14 نوفمبر من كل عام ، يتم الاحتفال باليوم العالمي للسكري للاحتفال بالذكرى السنوية لميلاد السير فريدريك غرانت بانتنغ الذي اكتشف الأنسولين مع مساعده تشارلز بيست في عام 1922، ويهدف هذا اليوم إلى رفع مستوى الوعي حول هذه القضية الصحية العالمية مدى الحياة للكشف المبكر عنها والوقاية ، وكذلك دعم مرضى السكري لإدارة الحالة بشكل جيد والوقاية من مضاعفاتها.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Clinical Biochemistry and Nutrition ، فإن تناول أوراق الغار يومًا يمكن أن تساعد في تقليل عوامل الخطر لمرض السكري وأمراض القلب وقد تساعد أيضًا في إدارة مستويات الجلوكوز لدى مرضى السكري.

1. قد يزيد البروتين الدهني عالي الكثافة أو الكوليسترول "الجيد"

أظهرت دراسة أن أوراق الغار يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الجلوكوز في الدم ، LDL أو الكوليسترول السيئ ومستويات الكوليسترول الكلي ، وزيادة مستويات HDL لدى مرضى السكري، ويرجع ذلك إلى وجود مركبات مضادة لمرض السكر مثل مركبات الفلافونويد، وتضيف الدراسة أن حوالي 1-3 جرام من أوراق الغار لمدة 30 يومًا يمكن أن تكون مفيدة لمرضى السكر، قد يظل التأثير المضاد للسكري للعشب أيضًا لمدة 10 أيام قادمة حتى عندما لا يتم استهلاك أوراق الغار ، مما يشير إلى تأثيره طويل المدى على مستويات الجلوكوز.

2. قد يقلل من استجابة نسبة السكر في الدم

تشير استجابة نسبة السكر في الدم إلى تأثير بعض الأطعمة أو الوجبة على نسبة السكر في الدم بعد تناولها، وفقًا لدراسة ، يمكن أن يساعد تناول أوراق الغار في انخفاض نسبة السكر في الدم، قد يميل إلى تقليل الجوع وتحسين صحة الجهاز الهضمي وكذلك منع ارتفاع السكر بعد استهلاكه، لذلك ، فإن إضافة ورقة الغار أو شكل مسحوقها إلى المواد الغذائية يمكن أن توفر نفس التأثير تقريبًا وقد تساعد في إدارة مرض السكري أو الوقاية منه.

3. قد يساعد في إطلاق الأنسولين

يمكن أن تسبب الجذور الحرة في الجسم تلفًا لخلايا بيتا في البنكرياس وتؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم، البنكرياس مسؤول عن إنتاج الأنسولين الذي يساعد في إدارة الجلوكوز في الجسم ، وعندما يتم تدمير خلايا بيتا في البنكرياس ، قد ينخفض ​​إنتاج الأنسولين، ترتبط أوراق الغار بتعزيز إفراز الأنسولين من خلايا بيتا التالفة وزيادة توافر الأنسولين، كما قد تمنع خصائصه المضادة للأكسدة أيضًا تلف البنكرياس بسبب الجذور الحرة.

المصدر boldsky