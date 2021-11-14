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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. كل ما تريد معرفته حول مرض السكري.. وأحذر الإكثار من تناول الملح يصيبك بالخرف

السكري
السكري

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

 

اليوم العالمي للسكري: أهمية ضبط ضغط الدم لدى مرضى السكر

في جميع أنحاء العالم ، أصبح مرض السكري مشكلة صحية شائعة. . يقول الدكتور سوجوي جوش ، الأستاذ بقسم الغدد الصماء ، معهد الدراسات العليا والبحوث الطبية في كولكاتا ، إن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم غالبًا ما يجتمعان في الواقع ، ويشار إليهما باسم "التوائم الشريرة".

 

في اليوم العالمي له.. اعرف أسباب مرض السكري لكل أنواعه

يحتفي العالم اليوم في الـ 14 من نوفمبر باليوم العالمي لمرض السكري، هو مرض استقلابي يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويقوم هرمون الأنسولين بنقل السكر من الدم إلى خلاياك ليتم تخزينه أو استخدامه للحصول على الطاقة، ومع مرض السكري ، إما أن جسمك لا ينتج كمية كافية من الأنسولين أو لا يمكنه استخدام الأنسولين الذي يصنعه بشكل فعال.

 

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دراسة تكشف عن أفضل وقت لـ النوم من أجل صحة القلب

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في شهر التوعية بالمرض.. إليك كل ما تحتاج معرفته عن أعراض السكري

 

في اليوم العالمي لمرض السكري.. تعرف على أعراضه

يحتفي العالم اليوم في الـ 14 من نوفمبر باليوم العالمي لـ مرض السكري ، هو مرض استقلابي يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويقوم هرمون الأنسولين بنقل السكر من الدم إلى خلاياك ليتم تخزينه أو استخدامه للحصول على الطاقة، مع مرض السكري ، إما أن جسمك لا ينتج كمية كافية من الأنسولين أو لا يمكنه استخدام الأنسولين الذي يصنعه بشكل فعال.

 

دراسة تؤكد.. الإكثار من تناول الملح يصيبك بالخرف

يقترح بحث جديد أن اتباع نظام غذائي غني بالملح قد يعزز التدهور المعرفي عن طريق عدم استقرار مستويات بروتين تاو، وتعد المستويات المفرطة من تاو هي السمة المميزة لـ الخرف.

 

وأوضحت الدراسة أن الإفراط في تناول الملح مرتبط ارتباطًا دائمًا بوظيفة الأوعية الدموية الدماغية السيئة ، كما أن تناول الملح المرتفع هو عامل خطر مستقل وراسخ للإصابة بالخرف.

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