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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وفر فلوس التحاليل .. فيتامين يمد جسمك ب 4 أضعاف طاقته

كبسولة
كبسولة

قال  مصطفى حامد، خبير تغذية، إن الكثير يلجأ لعمل تحاليل طبية لمعرفة أسباب نقص الحديد وإرهاق الجسم ، أو نقص المناعة ،  لافتا إلى أن اوميجا 3 ، فيتامين د هى عناصر هامة ولابد أن يكون نسبتهم فى الجسم مرتفعة .

وأوضح  مصطفى حامد، خلال استضافته ببرنامج سفرة وطبلية والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن الأوميجا 3 فى المكمل الغذائى كلوسيز يعمل على إمداد الجسم بالطاقة والحيوية خاصة فى فصل الشتاء الذى يغلب عليه الشعور بالكسل ، الاكتئاب .

وأشار مصطفى حامد ،  إلى  أن الاوميجا 3  عبارة عن دهون غير مشبعة ولا يتكون فى جسم الانسان لذا يكون الفرد بحاجة للحصول عليها من مصدر خارجى نظرا لفوائدها الكبيرة للجسم وعندما يتم الحصول عليه عن طريق منتج الكلوسيز يمنح الجسم 4 أضعاف الطاقة الذى يعطيه منتج الجلوكوز  .

ونوه مصطفى حامد   منتج "كلوسيز CLO" بمعنى زيت كبد الحوت، عبارة عن أقراص  فيتامينات تحتوى  على أوميجا 3 ، وفيتامين د ، فيتامين أ فى كبسولة واحدة، وتركيزات هذه الفيتامينات فى الجسم تكون مفيدة تمد الجسم بقدر احتياجاته اليومية.

ولفت مصطفى حامد  ، إلى  أن المكمل الغذائى " كلوسيز " يشتمل على 5 مكونات هامة ومنها إمداده الجسم بالطاقة والحيوية ، المناعة ، صحة العظام والأسنان ، تخفيض الكوليسترول والمواد السامة بالجسم ، مفيدة للبشرة وذلك بتكلفة اقتصادية مناسبة .

وتابع مصطفى حامد ،  أنه ينصح بتناول كبسولة واحدة يوميا من عمر عام : 7 سنوات ويتم تقليبها سواء على كوب ماء ، عصير ، أما الأعمار فيما فوق 7 سنوات فيتم إعطاؤهم 2 كبسولة يومياً، أما أصحاب الأمراض المزمنة فينصح بتناولهم 2 كبسولة صباحا وكبسولة واحدة ليلاً.

مصطفى حامد الفيتامينات فصل الشتاء المناعة كوليسترول نقص المناعة

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