لسنا المتورطين.. روسيا: غزو العراق سبب أزمة المهاجرين على حدود بيلاروس

موسكو ترد على لندن

ردت روسيا على بريطانيا، اليوم الأحد، بعدما اتهمت لندن موسكو بالتسبب في أزمة المهاجرين على حدود بولندا وبيلاروسيا.

وحسب قناة "روسيا اليوم"، حملت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بريطانيا مسؤولية تدفق المهاجرين وظهور تنظيم داعش، وذلك من خلال مشاركتها في غزو العراق وتدميره وقتل مواطنيه.

وجاءت تصريحات زاخاروفا ردا على اتهامات وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، لروسيا وتحميلها المسؤولية عن أزمة المهاجرين على حدود بيلاروس.

وقالت زاخاروفا إن "الغزو البريطاني للعراق الذي تم التخطيط له بعناية محكمة، ومشاركة 45 ألف جندي بريطاني في مساعدة الولايات المتحدة في احتلال هذا البلد، وقتل مواطنيه ونهب ثرواته، يجعل بريطانيا تتحمل مسؤولية تاريخية على ما انجر عن ذلك من تدفقات لللاجئين، وظهور داعش، والكوارث الإنسانية في هذا الجزء من العالم".

وأضافت في بيان على تليجرام: "بما أن لندن لم تتحمل مسؤولية جرائمها، فلا يحق لمسؤوليها إلقاء اللوم على أحد".

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية البريطانية إن روسيا مسؤولة عن الوضع على الحدود البيلاروسية - البولندية، داعية إلى "الضغط" على السلطات البيلاروسية لإنهاء الأزمة.

وتشهد الحدود بين بولندا وبيلاروس توترا خلال الأيام الماضية، بعد تجمع آلاف المهاجرين هناك، الذين حاولوا الدخول إلى بولندا والاتحاد الأوروبي.

واتهم رئيس الوزراء البولندي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالوقوف وراء أزمة المهاجرين على حدود بيلاروسيا مع بولندا.

فيما نفي زعيم بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إرسال أشخاص عبر الحدود انتقاما من عقوبات الاتحاد الأوروبي.