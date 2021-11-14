ادعى علاقته بالمسئولين .. نصاب يستولى على أموال أحد الأشخاص بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ( فران - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بقيام ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بالنصب والإحتيال عليه وإيهامه بقدرته على إنهاء تراخيص مخبز بلدى من خلال علاقاته ببعض المسئولين بإحدى الجهات الحكومية مقابل تحصله منه على مبلغ مالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وأضاف بقيامه بالنصب والإحتيال على أشخاص آخرين بذات الأسلوب مقابل مبالغ مالية أمكن تحديدهم.

وبتطوير مناقشته أقر بقيامه بتقليد العديد من الأختام والأكلاشيهات منسوب صدروها لبعض الجهات الحكومية وبعض الجهات الخاصة ، وتم بإرشاده ضبط (مجموعة من الأختام لشعار الجمهورية وأكلاشيهات منسوب صدروها لعدة جهات حكومية وجهات أخرى – ماكينة إسكنر – ماكينة تقطيع كارنيهات – ماكينة تغليف – ماكينة تقطيع أوراق – جهاز لاب توب – بعض الأوراق والطلبات ممهورة بشعار الجمهورية والأكلاشيهات).

وبإستدعاء المجنى عليهم أكدوا صحة ما جاء بأقوال المشكو فى حقه ، ولقد بلغت إجمالى المبالغ المالية التى تحصل عليها المشكو فى حقه من المجنى عليهم حوالى (807٫000 ألف جنيه) تقريباً .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.