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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة بالغربية

اسماك فاسده
اسماك فاسده

ضبطت مباحث التموين بمحافظة الغربية اليوم  طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، داخل مصنعين للأسماك المدخنة بدون ترخيص، بقرية إبيار بمركز كفرالزيات .

وتلقى  المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية إخطارا تقريرا، بتشكيل حملة تموينية من إدارة تموين كفر الزيات برئاسة مدير الإدارة يرافقه رئيس قسم الرقابة و مفتشي قسم الرقابة التموينية بالإدارة، وذلك للمرور المفاجئ على مصانع الرنجة بدائرة مركز كفر الزيات.

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كما أسفرت الحملة عن مصنعين للأسماك المدخنة بقرية إبيار ، لمزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة، وكذا إنتاج وعرض للبيع رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبها علامات فساد ظاهري.

كما  ضبط 200 صندوق رنجة بإجمالي وزن 1000 كيلو جرام، والتحفظ على المضبوطات وتحريزها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة.

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وكان محافظ الغربية قد وجه مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

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