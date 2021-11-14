القومي للبحوث: عملنا منذ اليوم الأول لظهور كورونا على إيجاد لقاح مضاد

قال الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، إن المركز القومي للبحوث يعد أكبر مركز بحثي في مصر الشرق الاوسط، وهدفه الاستراتيجي هو توجيه البحوث العلمية بما يخدم الدولة المصرية وتقديم الخطط البحثية التي تشتمل على محور تطوير المنظومة الصحية بما يخدم المواطن والوقاية من الفيروسات.

واضاف "هاشم" خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح المصري (كوفي فاكس) المضاد لفيروس كورونا، أنه منذ الاعلان عن ظهور كورونا في ديسمبر 2019 شكلت إدارة المركز فريق عمل برئاسة أستاذ الفيروسات محمد احمد وتحت إشراف ومتابعة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث، للوصول إلى لقاح كورونا.



يشار إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عقد اليوم “الأحد”، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح المصري (كوفي فاكس) المضاد لفيروس كورونا.

وأكد المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى، أنه من المقرر أن تعقد فعاليات المؤتمر بقاعة المؤتمرات الجديدة بالمركز القومي للبحوث بشارع التحرير بالدقي.

وشدد المركز الاعلامى لوزارة التعليم العالى ، على ضرورة ارتداء ماسك الوجه (الكمامة) والالتزام بالتباعد الاجتماعي، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية طوال وقت المؤتمر.