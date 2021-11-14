وفاة والدة المخرج محمد حماقى

أعلن المخرج محمود الشربيني وفاة والدة المخرج محمد عبد الرحمن حماقي عبر حسابه بالفيسبوك .

وكتب محمود الشربينى :"إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله.. توفيت والدة الأخ والزميل المخرج محمد حماقي.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر أهلها.. اللهم اغفر لآبائنا وارحم امهاتنا".

معلومات عن المخرج محمد حماقى

درس المخرج محمد عبدالرحمن حماقي بالمعهد العالي للسينما،ثم بدأ مسيرته في عالم الفن والإخراج عام 2003 من خلال عمله كمساعد مخرج في فيلم "عايز حقي".

كما شارك أيضاً في إخراج العديد من الأفلام، والفوازير، والأغاني مثل رباعيات محمد منير.

بعدها أصبح مساعد مخرج أول ومخرج منفذ وصولاً لأول إخراج منفرد له في مسلسل "شاهد عيان" وفيلم "أشباح أوروبا".