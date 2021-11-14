عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

البانيه 80 جنيها للكيلو.. تعرف على أسعار الدواجن بالأسواق.. فيديو

صدى البلد

ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفا.

ورصدت عدسة صدى البلد أسعار الدواجن بالأسواق.

 

حيث أكد "حسين عيد" أحد تجار الدواجن بسوق مدينة نصر أن سعر  كيلو الدواجن البيضاء 33، فيما وصل البلدي منها إلى 48 جنيها، بينما استقر سعر البانيه عند 80جنيهاً للكيلو.


بينما سجل البط 60 جنيها للكيلو و الحمام الكبير 70 جنيها، والأرانب 60 جنيها.

 

وأضاف حسين أن هناك ارتفاعا طفيفا فى الأسعار، مؤكدا أن حركة البيع والشراء متوسطة.

 

والجدير بالذكر  أن  منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والبالغ عددها نحو 1300 منفذ، تطرح الدواجن المجمدة، علاوة على أنواع أخري من الطيور المجمدة، بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وبأسعار مخفضة حوالى 20% عن السوق الخارجي.

 

اسعار الدواجن الدواجن

ترشيحاتنا

سقوط أبي أحمد بات وشيكا.. نداء عاجل من الاتحاد الأفريقي إلي إثيوبيا

خطوة تفصل مصر عن حلم المونديال.. 5 منتخبات تأهلت رسميا إلى كأس العالم

بسبب أزمة المهاجرين.. فرنسا: فرض عقوبات جديدة على بيلاروس

بيان عاجل من إيران بشأن تحسين العلاقات مع السعودية

رجل ضعيف ومهزوم ويائس.. رحلة آبي أحمد من زعيم إلى مجرم حرب

تصريحات مسيئة للنبي محمد .. الكنيسة تتبرأ من القمص المشلوح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار والدة حنين حسام داخل المحكمة خلال نظر قضية ابنتها.. فيديو وصور

بعد جلسة ساخنة.. تأجيل محاكمة حنين حسام "فتاة التيك توك" لـ ٢٠ ديسمبر

بلاغ للنائب العام ضد زكريا بطرس يطالب بمحاكمته أمام القضاء المصري

وزير التعليم لأهالي تلاميذ 4 ابتدائي: ماتحفظوش ولادكم الكُتب وماتسألهومش جبتو كام

التعليم : منع دخول المعلمين غير المطعمين بلقاح كورونا لمقار العمل ابتداء من غد

سعر الذهب اليوم الأحد 14- 11- 2021

زوجتي ممتنعة عن معاشرتي منذ وفاة والدها؟ مبروك عطية يرد

احترمي نفسك وماتصوريش.. "خناقة" بين حنين حسام وإحدى الصحفيات خلال المحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عامل نظافة.. بدايات لن تصدقها للملياردير «إيلون ماسك» أغنى رجل في العالم

أبرزهم عادل إمام ويسرا.. تعرف على الأعمار الحقيقية لنجوم الفن |صور

أهم اكتشاف خلال نصف قرن.. العثور على أحد معابد الشمس الـ6 المفقودة بمصر|صور

إيداع حنين حسام فتاة التيك توك قفص الاتهام في قضية الاتجار بالبشر.. صور

فيديو

الزموا منازلكم.. تحذير من تكرار سيناريو "طقس أسوان" في القاهرة

فيديوجراف.. سقط بالسكان.. تفاصيل انهيارعقار روض الفرج

مرضه وخلافه مع الزعيم .. ما لا تعرفه عن محمود عبد العزيز

فيديو جراف | هل يستطيع الجن سرقتك؟ عالم أزهري يجيب

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ