عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المحطة القادمة مفاجأة.. فرجاني ساسي يقترب من الرحيل عن الدحيل القطري

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

أكد تقرير صحفي، اقتراب التونسي فرجاني ساسي من مغادرة نادي الدحيل القطري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة “ المواطن” السعودية، أن فرجاني ساسي، بات قريبا من أي وقت مضى، من الرحيل عن صفوف الدحيل، حيث يرغب النادي القطري من التخلص من اللاعب، بعد فشله في إثبات نفسه مع الفريق.

 

وأوضحت الصحيفة، أن الدوري السعودي قد يكون وجهة فرجاني ساسي المقبلة، حيث يرغب أهلي جدة في ضم اللاعب التونسي لتعويض رحيل البرازيلي باولينيو، كما يرغب الاتحاد في ضم ساسي ليكون بديلا للمغربي كريم الأحمدي.

 

يذكر أن فرجاني ساسي انضم إلى الدحيل القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من الزمالك، في صفقة انتقال حر.

 

وشارك فرجاني ساسي مع الدحيل القطري  في 8 مباريات هذا الموسم، صنع خلالهما هدفين.

 

وتبلغ القيمة التسويقية لـ فرجاني ساسي 2 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

 

 سبب رحيل ساسي عن الزمالك
 

على جانب آخر، أكد المعلق التونسي عصام الشوالي “مؤخرا”، أن الزمالك يستحق التحية بلا شك على صموده رغم تغير 4 إدارات.

 

وأوضح الشوالي عبر برنامج البريمو بقناة ten أن التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك السابق رحل عن الفريق بسبب عدم الاستقرار الإداري في الأساس.

 

وقال الشوالي إن المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك سيفكر في الرحيل بشكل كبير إلى أوروبا للمنافسة على التواجد في تشكيلة المنتخب المغربي.

 

وأشار إلى أن بن شرقي لازال صغير السن ومن المؤكد أنه سيفكر في الرحيل لأوروبا.

 

فرجاني ساسي الدحيل القطري ساسي الدوري السعودي أشرف بن شرقي موقع ترانسفير ماركت

ترشيحاتنا

1.5 مليون دولار حتى نهاية الموسم.. ساحر الأهلي مطلوب في الدوري التركي

كواليس محاولة الإخوان اقتحام البرلمان التونسي

إسرائيل تعلق على اعتقال مواطنيها في تركيا.. ماذا قالت؟

قرار عاجل من السعودية بشأن مواطن تحرش بـ إمرأة داخل أحد المنازل

المحطة القادمة مفاجأة.. فرجاني ساسي يقترب من الرحيل عن الدحيل القطري

بعد سوبر هاتريك فرنسا.. مبابي يحقق إنجازا غائبا منذ 63 عاما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من السعودية بشأن مواطن تحرش بـ إمرأة داخل أحد المنازل

انهيار والدة حنين حسام داخل المحكمة خلال نظر قضية ابنتها.. فيديو وصور

بعد جلسة ساخنة.. تأجيل محاكمة حنين حسام "فتاة التيك توك" لـ ٢٠ ديسمبر

سعر الذهب اليوم الأحد 14- 11- 2021

التعليم : منع دخول المعلمين غير المطعمين بلقاح كورونا لمقار العمل ابتداء من غد

بلاغ للنائب العام ضد زكريا بطرس يطالب بمحاكمته أمام القضاء المصري

زوجتي ممتنعة عن معاشرتي منذ وفاة والدها؟ مبروك عطية يرد

وزير التعليم لأهالي تلاميذ 4 ابتدائي: ماتحفظوش ولادكم الكُتب وماتسألهومش جبتو كام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلادها.. لبلبة: "الزعيم باسني أكتر من جوزي.. ورفضت عريس بسببه"

عامل نظافة.. بدايات لن تصدقها للملياردير «إيلون ماسك» أغنى رجل في العالم

أبرزهم عادل إمام ويسرا.. تعرف على الأعمار الحقيقية لنجوم الفن |صور

أهم اكتشاف خلال نصف قرن.. العثور على أحد معابد الشمس الـ6 المفقودة بمصر|صور

فيديو

علاماته النسيان والعصبية .. الشيخ خالد الجندي يكشف أسرارا عن مس الجن

تصريحات مسيئة للنبي محمد .. الكنيسة تتبرأ من القمص المشلوح

الزموا منازلكم.. تحذير من تكرار سيناريو "طقس أسوان" في القاهرة

فيديوجراف.. سقط بالسكان.. تفاصيل انهيارعقار روض الفرج

المزيد

ساحة رأي

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ