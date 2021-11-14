المحطة القادمة مفاجأة.. فرجاني ساسي يقترب من الرحيل عن الدحيل القطري

أكد تقرير صحفي، اقتراب التونسي فرجاني ساسي من مغادرة نادي الدحيل القطري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة “ المواطن” السعودية، أن فرجاني ساسي، بات قريبا من أي وقت مضى، من الرحيل عن صفوف الدحيل، حيث يرغب النادي القطري من التخلص من اللاعب، بعد فشله في إثبات نفسه مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة، أن الدوري السعودي قد يكون وجهة فرجاني ساسي المقبلة، حيث يرغب أهلي جدة في ضم اللاعب التونسي لتعويض رحيل البرازيلي باولينيو، كما يرغب الاتحاد في ضم ساسي ليكون بديلا للمغربي كريم الأحمدي.

يذكر أن فرجاني ساسي انضم إلى الدحيل القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من الزمالك، في صفقة انتقال حر.

وشارك فرجاني ساسي مع الدحيل القطري في 8 مباريات هذا الموسم، صنع خلالهما هدفين.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ فرجاني ساسي 2 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

سبب رحيل ساسي عن الزمالك



على جانب آخر، أكد المعلق التونسي عصام الشوالي “مؤخرا”، أن الزمالك يستحق التحية بلا شك على صموده رغم تغير 4 إدارات.

وأوضح الشوالي عبر برنامج البريمو بقناة ten أن التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك السابق رحل عن الفريق بسبب عدم الاستقرار الإداري في الأساس.

وقال الشوالي إن المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك سيفكر في الرحيل بشكل كبير إلى أوروبا للمنافسة على التواجد في تشكيلة المنتخب المغربي.

وأشار إلى أن بن شرقي لازال صغير السن ومن المؤكد أنه سيفكر في الرحيل لأوروبا.