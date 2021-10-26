عضو لجنة إدارة الزمالك السابق: طارق حامد رفض عرضا خرافيا.. وكنا نعلم برحيل ساسي

قال إبراهيم عبدالله عضو لجنة إدارة الزمالك السابق، إنه كان يعلم برحيل اللاعب التونسي فرجاني ساسي خلال الفترة الماضية.

وقال إبراهيم عبد الله عضو لجنة إدارة الزمالك السابق فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار خلال برنامج أوضة اللبس:" كنا نعلم برحيل فرجاني ساسي منذ ديسمبر الماضي وأنه لن يُجدد للفريق".

وأضاف:" طارق حامد رفض عرضا تصل قيمته 3 أضعاف ما يحصل عليه فى الزمالك".

وفي سياق آخر؛ اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء أمس الإثنين استعدادا لمباراة انبي، وذلك على ملعب دار الوقود بالتجمع الخامس.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء إنبي في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء باستاد بتروسبورت.

واختار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض قائمة المباراة وتضم كلا من:- حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد “زيزو” -أشرف بن شرقي – محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي خط الهجوم: يوسف إبراهيم “أوباما” – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.