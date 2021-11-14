حظر دخول الحرم الجامعي بعين شمس لمن لم يتلقى لقاح كورونا.. غدا

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه سوف يتم منع أي طالب لم يحصل علي لقاح كورونا بدءا من الغد.

وأضاف أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، لـ صدي البلد، أن الكلية أوشكت على الانتهاء من تطعيم كافة الطلاب بلقاح كورونا، حسب توجيهات رئيس جامعة عين شمس.

وتابع عميد كلية زراعة، أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية من حيث ارتداء كافة الطلاب الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأوضح عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أن التعليمات التي يجب أن يتبعها الطلاب أثناء تواجدهم داخل حرم الكلية هي التزام جميع الطلاب باحترام القيم والتقاليد الجامعية داخل القاعات الدراسية وأثناء التواجد في الكلية.

أعلنت جامعة عين شمس برئاسة د. محمود المتيني الإنتهاء من تطعيم 190 ألف من أعضاء المجتمع الجامعي باللقاحات المضادة لفيروس كوفيد- 19 ، من خلال 15 نقطة مخصصة للتطعيم ومنتشرة بالحرم والمستشفيات الجامعية والكليات المختلفة.



ومن المقرر أن يتم حظر دخول الحرم الجامعي لمن لم يتلقى اللقاح سواءا كان موظفا أو طالبا أو عضو هيئة تدريس، على أن يتم توجيهه في مسارات محددة لأقرب نقطة تطعيم.



ويتم إثبات تلقي اللقاح من خلال شهادة الحصول على التطعيم لمن تلقوا اللقاح خارج الجامعة أو من خلال مسح QR code الموجود على شهادات التطعيم بنظام Universty Management System (UMS) لمن تلقوا التطعيم داخل جامعة عين شمس.

والتزاما بالقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة "كورونا" بعدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر، بدخول العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة إلى مقار عملهم الا بعد التأكد من الحصول على أى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادات المعدة لذلك أو تقديم شهادة فى بداية أسبوع العمل بسلبية نتيجة تحليل الـ PCR لم يمض على إجرائه أكثر من ٣ يام.

وتؤكد الجامعة عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أى موظف او طالب او عضو هيئه تدريس لم يتلق اللقاح إلى الحرم الجامعي، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع.

كما تؤكد الجامعة ضرورة التزام الطلاب بنسب الحضور المقررة باللائحة الدراسية كشرط للسماح لدخول امتحانات منتصف الفصل الدراسي.

