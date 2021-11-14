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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عبالمنعم السيد: 18% زيادة فى الاستثمارات الفرنسية بمصر خلال 2019/ 2020

العلاقات التجارية
العلاقات التجارية المصرية الفرنسية

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن مصر وفرنسا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وسياسية قوية ومتميزة حيث تعد باريس شريكا اقتصاديا مهم للقاهرة.

وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن حجم التجارة بين مصر وفرنسا سجل 2,5 مليار دولار خلال عام 2020 مقارنة 2,4 مليار دولار فى 2019، وزاد حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ وسجل خلال الفتره من يناير 2021 وحتي سبتمبر 2021 نحو 1831 مليون دولار.

وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن قيمة الصادرات المصرية لفرنسا ارتفعت ل355.1 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 247 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بمعدل نمو 43.8%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 887 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 917.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بتراجع 3.3%.

وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر يبلغ 5,5 مليار يورو فى 164 شركة توفر نحو 38 الف فرصة.

وذكر مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن فرنسا خامس شريك استثماري أوروبى لمصر، وتسعى الحكومة المصرية لزياده حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصة في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر.

 

وأضاف أن الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى بالقطاعات الواعدة في مصر يمكن أن تجذب اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين والعرب خصوصا في مجالات البنية التحتية والنقل والإسكان وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والطاقة والصناعات الغذائية و أيضا المشروعات العملاقة مثل المدن الجديدة العلمين والمنصورة والعاصمة الإدارية، وتحديث السكك الحديدية، وبناء قطارين لربط العديد من المدن، والعديد من محطات توليد الطاقة وقطاع الاتصالات.

 

 ولفت إلى أن قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت 330.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 279.1 مليون دولار خلال عام 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 18.3%.

وكشف الدكتور عبد المنعم السيد، قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا بلغت 105.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 112.8 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 6.3 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 13.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 11.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 18.3%.

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن العلاقات "المصرية الفرنسية" تشهد نمو وتزايد إيجابيا فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية خلال الفتره الحالية ومن المتوقع تزايد حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين خلال السنوات القادمة نتيجة اهتمام المستثمرين والشركات الفرنسية بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، و الاستفاده من نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والمشروعات القومية الضخمة فى مصر.

 

وأوضح أن مصر تعد أحد أهم الاسواق الناشئة في منطقه الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، نتيجة الاتفاقات التجارية الحرة والتفضيلية التي وقعتها مصر مع أهم الأسواق والتكتلات العالمية، والتى تتيح نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق تضم أكثر من مليار مستهلك مطالبا الحكومة المصرية باتخاذ خطوات لجذب الاستثمارات الفرنسية الي مصر وتوطين التكنولوجيا.

عبد المنعم السيد الاستثمارات الفرنسية التبادل التجاري مصر فرنسا

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