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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

في تباحثه مع الأمريكيين..

عبد المنعم سعيد: لم أرَ وزير خارجية لمصر مثل سامح شكري ..فيديو

سامح شكري
سامح شكري

أعرب الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر وعضو مجلس الشيوخ، عن سعادته بالعلاقة الثنائية المباشرة بين وزيري الخارجية سامح شكري وأنتوني بلينكن لقيت مساحة كبيرة في الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، مؤكدا “لم أرَ مثل سامح شكري في تباحثه مع الأمريكيين”.


وأضاف "سعيد" في حواره لبرنامج "المشهد" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامي نشأت الديهي، على فضائية "TeN" اليوم الأحد، أن مصر كانت دائمًا تركز على القضايا الإقليمية والأمن القومي والقضية الفلسطينية عن قضايا الداخل المصري، موضحا: "أحد السياسيين الأمريكيين تعجب في أحد الحوارات الاستراتيجية السابقة، وقالي هي مصر مش عاوزة حاجة ودا وجعني أوي".


وتابع أن الحوار الاستراتيجي الأخير أعجبني فيه مناقشة القضية المصرية ومتطلباتها، لإدراكها وأن الإدارة الأمريكية الجديدة قابلة للتأثر بالمؤسسات، موضحًا "ترامب مكنش بيهتم بالمؤسسات ولم تكن تعني له الكثير وإنما كان يهتم بالمعرفة المباشرة واستخدامه لذكائه الخاص والهاتف".


 

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