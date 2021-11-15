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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أسعار هافال جوليان 2022 داخل السوق المصري .. صور

تعرف على اسعار هافال
تعرف على اسعار هافال جوليان 2022 داخل السوق المصري

تنتمي النسخة هافال جوليان إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، حيث تقدم داخل السوق المصري عبر 4 فئات من التجهيزات، وتمتلك السيارة باقة من الامكانيات الفنية والتي تتعلق ببرامج دعم قائد المركبة على تحديات الطريق، بالاضافة إلى عناصر التحكم والرفاهية الخاصة بكل فئة، كما دعمت السيارة بتصميم خارجي كبير مما يعكس المساحة الداخلية للسيارة التي تتسم بالرحابة. 

مواصفات السيارة هافال جوليان موديل 2022 

 

دعمت هافال جوليان موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي "تيربو"، قادر على انتاج قوة 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران 220 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر ناقل حركة اوتوماتيكي الاداء مكون من 7 سرعات.

تصميم السيارة هافال جوليان موديل 2022 

 

جاءت السيارة هافال جوليان موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4472 مم، وبعرض يقدر بـ 1841 مم، وبارتفاع يبلغ 1619 مم، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 337 لتر، بالاضافة إلى واجهة أمامية تضم مصابيح حادة المظهر، وشبكات امامية عملاقة متعددة الفتحات الهوائية، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، وفتحة سقف بناوراما للفئات عالية التجهيز، وسبويلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج الخلفي. 

أسعار السيارة هافال جوليان موديل 2022 داخل السوق المصري

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل  STANDARD 2022 محرك 1500 CC تيربو بسعر      319,900 جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل DELUXE 2022 محرك 1500 CC تيربو بسعر 344,900 جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل DELUXE SR 2022 محرك 1500 CC تيربو بسعر 369,900 جنيه.

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل HIGH DELUXE 2022 محرك 1500 CC تيربو بسعر 389,900 جنيه.

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