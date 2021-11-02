زيادة في أسعار هافال H6 موديل 2022 .. تفاصيل

ارتفعت أسعار النسخة هافال H6 موديل 2022 داخل السوق المصري، عن جميع الفئات المقدمة من تلك النسخة التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، وقدرت تلك الزيادة بقيمة تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف جنيه.

مواصفات السيارة هافال H6 موديل 2022

تستمد هافال H6 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 148 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء تتكون من 7 سرعات.

وتضم السيارة هافال H6 موديل 2022 فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وبرنامج CBC للتحكم في الفرامل عند المنعطفات، وخاصية دعم الفرامل BA، بالاضافة إلى مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف مدعومة بكاميرا، وخاصية دعم السيارة عند خوض المرتفعات، ومرايات كهربائية، وقفل مركزي، ونوافذ كهربائية، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

بينما ترتكز السيارة هافال H6 موديل 2022 على جنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، مع قياسات هيكلية بلغت 4653 مم للطول، وبعرض يبلغ 1886 مم، مع ارتفاع يقدر بـ 1730 مم، ومساحة تخزينن خلفية تتسع إلى 600 لتر، إلى جانب الكثير من التجهيزات الداخلية مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة والعلومات، ونظام صوتي وترفيهي يصل إلى 8 مكبرات صوتية، وفتحة سقف كهربائية.

الاسعار الجديدة للسيارة هافال H6 موديل 2022 داخل السوق المصري

الفئة الاولى بسعر 385 ألف جنيه بدلًا من 380 الف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 415 الف جنيه بدلًا من 410 الف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 435 ألف جنيه بدلًا من 245 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 470 ألف جنيه بدلًا من 460 ألف جنيه.