عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة في أسعار هافال H6 موديل 2022 .. تفاصيل

زيادة في اسعار هافال H6
زيادة في اسعار هافال H6 موديل 2022

ارتفعت أسعار النسخة هافال H6 موديل 2022 داخل السوق المصري، عن جميع الفئات المقدمة من تلك النسخة التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، وقدرت تلك الزيادة بقيمة تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف جنيه.

مواصفات السيارة هافال H6 موديل 2022 

 

تستمد هافال H6 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 148 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء تتكون من 7 سرعات.

وتضم السيارة هافال H6 موديل 2022 فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وبرنامج CBC للتحكم في الفرامل عند المنعطفات، وخاصية دعم الفرامل BA، بالاضافة إلى مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف مدعومة بكاميرا، وخاصية دعم السيارة عند خوض المرتفعات، ومرايات كهربائية، وقفل مركزي، ونوافذ كهربائية، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

بينما ترتكز السيارة هافال H6 موديل 2022 على جنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، مع قياسات هيكلية بلغت 4653 مم للطول، وبعرض يبلغ 1886 مم، مع ارتفاع يقدر بـ 1730 مم، ومساحة تخزينن خلفية تتسع إلى 600 لتر، إلى جانب الكثير من التجهيزات الداخلية مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة والعلومات، ونظام صوتي وترفيهي يصل إلى 8 مكبرات صوتية، وفتحة سقف كهربائية.

الاسعار الجديدة للسيارة هافال H6 موديل 2022 داخل السوق المصري 

 

الفئة الاولى بسعر 385 ألف جنيه بدلًا من 380 الف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 415 الف جنيه بدلًا من 410 الف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 435 ألف جنيه بدلًا من 245 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 470 ألف جنيه بدلًا من 460 ألف جنيه.

هافال موديل 2022 النسخة هافال H6 موديل 2022 اسعار النسخة هافال H6 موديل 2022 SUV

ترشيحاتنا

حدث ليلا| الصحة: تسجيل 951 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. فيديو صادم.. بايدن يغط في النوم خلال قمة تغير المناخ.. سماء مصر تتزين بأول ظاهرة فلكية.. مفاجأة بشأن ترشح سيف الإسلام القذافي

ليالي الأبطال .. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 - 11 - 2021 والقنوات الناقلة

نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد

زيادة في أسعار هافال H6 موديل 2022 .. تفاصيل

كيف نتعامل مع السهو المستمر فى الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

لحظة تقبيل رجل لـ ثعبان خطير يثير صدمة المشاهدين |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الاسماعيلية

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

بيان عاجل من الديوان الملكي السعودي بشأن وفاة الأمير سعود بن عبد الرحمن

الصور الأولى لضحية جريمة الإسماعيلية

خلال دقائق.. سماء مصر تتزين بأول ظاهرة فلكية

نهاية العالم تدق.. "قمة المناخ" تحذر من غرق مدينة مصرية

فصل رأسه عن جسده في الشارع.. قاتل شاب الإسماعيلية يواجه هذه العقوبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة تقبيل رجل لـ ثعبان خطير يثير صدمة المشاهدين |فيديو

شاب يطلق النار على وجه صديقه ويدمر حياته والسبب غريب

تجميد البويضات.. طفرة طبية جديدة لحل مشكلات الخصوبة وللإنجاب بعد انقطاع الطمث

فيديو صادم.. بايدن يغط في النوم خلال قمة تغير المناخ|شاهد

فيديو

نساء الهضبة .. سر الظهور المتكرر لـ عمرو دياب مع تيارا واهب

فيديوجراف| قبل انطلاق احتفاليته.. 10 معلومات هامة عن طريق الكباش

حجر معسل.. عروس تثير الجدل بتدخين الشيشة في الكوشة.. فيديوجراف

حجاب وسجن وعري وتعذيب خادمات.. ماذا قالت وفاء مكي مع راغدة شلهوب

المزيد

ساحة رأي

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (10)

د. هادي التونسي يكتب : زيارة إلى متحف الأشجار

إيمان الدربي تكتب: "امسك متحرش"

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ