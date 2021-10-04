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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة تصل إلى 10 ألاف جنيه .. أسعار ومواصفات هافال جوليون موديل 2022

زيادة تصل إلى 10
زيادة تصل إلى 10 الاف جنيه .. هافال جوليون موديل 2022

شهدت النسخة هافال جوليون موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية الخاصة بها داخل السوق المصري للسيارات، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة تصل إلى 10 الاف جنيه وذلك عن جميع الفئات المقدمة من تلك النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV.

تجهيزات السيارة هافال جوليون موديل 2022 

 

تضم السيارة  هافال جوليون موديل 2022 حزمة من وسائل الحماية مثل فرامل ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالبكتروني الخاص بالمكابح EBD، و منظومة الوسائد الهوائية  AIRBAGS والتي تصل إلى 6 وسائد للفئات عالية التجهيز، مع خاصية متابعة ضغط الاطارات، و خاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، و مرايات جانبية كهربائية، و قفل مركزي، و 4 نوافذ كهربائية، و برنامج الثبات الالكتروني ESP، و خاصية دعم الفرامل BA.

بالاضافة إلى تجهيزات اخري مثل مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، وكاميرا 360 درجة، ومثبت سرعة، وخاصية متابعة النقاط العمياء، إلى جانب باقة من وسائل الترفيهة مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة حيث يبلغ قياسها 7 بوصة، ونظام صوتي يصل إلى 6 مكبرات صوتية، و مقود حركة متعدد الوظائف، وفتحة سقف بانوراما، و حساسات ضوء ومطر.

المواصفات الفنية للسيارة هافال جوليون موديل 2022 

 

تستمد السيارة هافال جوليون 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، بسعة 1500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 220 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 7 سرعات.

أسعار السيارة هافال جوليون 2022 داخل السوق المصري 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل  STANDARD 2022 محرك 1500 سي سي تيربو بقيمة قدرها 320 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل DELUXE 2022 محرك 1500 سي سي  تيربو بقيمة قدرها 340 الف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل DELUXE SR 2022 محرك  1500 سي سي تيربو بقيمة قدرها 360 الف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل HIGH DELUXE 2022 محرك 1500 سي سي تيربو بقيمة قدرها 380 الف جنيه.

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