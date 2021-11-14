إبراهيم الدسوقي: الله أمر عباده بالإنفاق من ماله..فيديو

قال الشيخ إبراهيم الدسوقي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن البركة تحل عندما ينفق العبد من مال الله.



وأضاف إبراهيم الدسوقي، خلال لقاء له ببرنامج “تفاصيل” عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية نهال طايل،أن الله أمر عباده بالإنفاق، معقبا:" لا تخافوا من غدا"



مؤسسة “فاعل خير”

وأوضح أن مؤسسة “فاعل خير” تقوم بالكثير من أفعال الخير مثل بناء المساجد، والعديد من القرى تحتاج إلى بناء مساجد.

وأشار إبراهيم الدسوقي، إلى أن هناك فضلا كبيرا من فعل الصدقة، مضيفا أن "من يبخل؛ في الواقع هو يبخل على نفسه، والصدقة تغفر الذنوب، وتسهل الأمور، ولها أشياء جميلة في الدنيا والآخرة".

ونوه الدسوقي بأن "البعض يغفل عن فضل الصدقة وإخراج المال، وإذا أراد الإنسان أن يحقق الله له ما يريد أو ضاق عليه أمر فى حياته فعليه أن يتصدق، حيث إن الصدقة مفتاح لفك الضيق والكرب".