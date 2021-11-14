منستغناش.. أحمد سعد يعلن موعد طرح أغنية جديدة

نشر الفنان أحمد سعد تعليقات ومقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يعلن فيها عن موعد طرح أغنيته الجديد منستغناش.

وقال أحمد سعد : استنوا كليب #منستغناش يوم الأربعاء الساعة 6 على قناتي على اليوتيوب".

"منستغناش" غناء أحمد سعد ومن كلمات أمير عشماوي وألحان محمود أنور وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.

وأثار الفنان أحمد سعد الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بسبب خلافه مع زوجته السابقة الفنانة سمية الخشاب، ومن ثم زواجه من علياء بسيوني.

ويثير أحمد سعد خلال الساعات الماضية الجدل مرة أخرى لكن هذه المرة بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء قبيل مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية.

منع أحمد سعد من الغناء

امتنع الفنان أحمد سعد عن دفع غرامة مالية قررتها نقابة المهن الموسيقية عليه منذ فترة، فقررت النقابة، برئاسة الفنان هاني شاكر، وقف أحمد سعد عن الغناء ولكن تم بعد ذلك حال الأزمة ودفع أحمد سعد للنقابة مستحقاتها مما قررت النقابة رفع الإيقاف عنه.