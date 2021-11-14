البابا تواضروس: عاصرت كل الرؤساء وما أنجزه السيسى يحتاج 30 عاما

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن شعار الجمهورية الجدية هو شعارا مستحق لما أنجزته مصر خلال الـ 7 سنوات الماضية.

جاء ذلك خلال حواره مع قناة "اكسترا نيوز"، تقديم الإعلامى أحمد الطاهرى.

وأكد قداسة البابا، أن مصر دخلت عصرا جديد وجمهورية جديدة بمقومات حياة جديدة.



وتابع البابا قائلا:" عاصرت الرؤساء الراحلين، جمال عبد الناصر، محمد نجيب، حسنى مبارك، وانور السادات، حتى حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأكد البابا قائلا:" اللى بيحصل فى عهد الرئيس السيسى هو إنجاز كان يحتاج 30 عاما حدث خلال 7 سنوات".



وتابع البابا: شعار الجمهورية الجديدة هو فاتحة خير على مصر".