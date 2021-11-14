عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

برنامج تدريبي بهيئة قضايا الدولة لطلبة أكاديمية العلوم والنقل البحري

صدى البلد

استقبل  المستشار حسين  مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة، الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  صباح اليوم، وذلك لافتتاح البرنامج التدريبي الذي ينظمه مركز الدراسات القضائية والتدريب بهيئة قضايا الدولة لطلبة الأكاديمية.

التأديبية: لا يجوز للنيابة الإدارية إسناد بطلان الجزاء بحكم قضائي

وزارة العدل تكشف خطوات استخراج شهادة من المحكمة إلكترونيا | فيديو


وأكدت  هيئة قضايا الدولة أن البرنامج يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين كلية القانون بالأكاديمية العربية والهيئة ، الذى يشمل العديد من أوجه التعاون بين الجانبين، أبرزها تدريب طلاب كلية القانون بهيئة قضايا الدولة.

حضر اللقاء عدد من  أساتذة  كلية القانون بالأكاديمية العربية منهم  الدكتورة  رشا أبو الغيط عميد كلية القانون ،و الدكتور  أسامة عبد الفتاح حمزة وكيل الكلية.

التعاون المتبادل

 يوفر البرنامج التدريب المتخصص لطلاب كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ويأتي ذلك في إطار التعاون المتبادل الوثيق في المجالات العلمية والأكاديمية والتدريبية بين الجانبين .

المستشار حسين مصطفى هيئة قضايا الدولة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

موضوعات متعلقة

التأديبية: لا يجوز للنيابة الإدارية إسناد بطلان الجزاء بحكم قضائي

وزارة العدل تكشف خطوات استخراج شهادة من المحكمة إلكترونيا | فيديو

بسبب الامتحانات.. إحالة مديرا التعليم الثانوي ورياض الأطفال بأزهر المنوفية للمحاكمة

الطب الشرعي: لا تعليق على تشكيك رامي صبري في تقريرنا عن وفاة أخيه

جمع أموالا من العاملين لشراء موكيت وستائر لمكتبه..التأديبية تؤيد مجازاة مسئول بالمركزي للمحاسبات

تلاعب في دفتر الحضور.. محاكمة تأديبية لمأمور ضرائب أسوان

ترشيحاتنا

البابا تواضروس: زيارة الرئيس السيسي للكنيسة زرعت ثقافة المواطنة.. فيديو

البابا تواضروس: الإعلام أحد مكونات الإنسان الـ 5

مدرب جامبيا يتحدث عن فرص مصر في التأهل للمونديال والضغط على صلاح وحلم "الكان" (حوار)

نواب يطالبون بتعديل قانون التأمين الصحي الشامل.. تفاصيل

تفاصيل المؤتمر الدولي الأول لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر

بعد وصول الجيش الأمريكي.. بيان عاجل من بوتين بشأن الأوضاع في أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقي: إلغاء نماذج الإمتحانات بشكل نهائي

أحدث ظهور لـ طفلة فيلم "خالتي فرنسا" في سن الـ 28 عاما..صور

استبعاد عبد الله السعيد من معسكر منتخب مصر

قبل موقعة الجابون.. كيروش يعلق على استبعاد طارق حامد وبدلاء عبدالله السعيد

بعد جلسة ساخنة.. تأجيل محاكمة حنين حسام "فتاة التيك توك" لـ ٢٠ ديسمبر

سعر الذهب اليوم الأحد 14- 11- 2021

التعليم : منع دخول المعلمين غير المطعمين بلقاح كورونا لمقار العمل ابتداء من غد

زوجتي ممتنعة عن معاشرتي منذ وفاة والدها؟ مبروك عطية يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفراشة الطائرة.. من هي أول باليرينا مصرية ورئيس لدار الأوبرا ؟

في ذكرى ميلادها.. لبلبة: "الزعيم باسني أكتر من جوزي.. ورفضت عريس بسببه"

عامل نظافة.. بدايات لن تصدقها للملياردير «إيلون ماسك» أغنى رجل في العالم

أبرزهم عادل إمام ويسرا.. تعرف على الأعمار الحقيقية لنجوم الفن |صور

فيديو

احترمي نفسك ومتصوريش.. شاهد خناقة حنين حسام وصحفية وتدخل القاضي "فيديو"

علاماته النسيان والعصبية .. الشيخ خالد الجندي يكشف أسرارا عن مس الجن

وزير الشباب يشارك بندوة "الاستثمار فى الرياضة المصرية.. جهود الدولة ورؤية المستقبل"

فتنة زكريا بطرس .. الكنيسة تتبرأ من القمص المشلوح بعد فيديو الإساءة للنبي محمد

المزيد

ساحة رأي

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ