برنامج تدريبي بهيئة قضايا الدولة لطلبة أكاديمية العلوم والنقل البحري

استقبل المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة، الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري صباح اليوم، وذلك لافتتاح البرنامج التدريبي الذي ينظمه مركز الدراسات القضائية والتدريب بهيئة قضايا الدولة لطلبة الأكاديمية.



وأكدت هيئة قضايا الدولة أن البرنامج يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين كلية القانون بالأكاديمية العربية والهيئة ، الذى يشمل العديد من أوجه التعاون بين الجانبين، أبرزها تدريب طلاب كلية القانون بهيئة قضايا الدولة.

حضر اللقاء عدد من أساتذة كلية القانون بالأكاديمية العربية منهم الدكتورة رشا أبو الغيط عميد كلية القانون ،و الدكتور أسامة عبد الفتاح حمزة وكيل الكلية.

التعاون المتبادل

يوفر البرنامج التدريب المتخصص لطلاب كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ويأتي ذلك في إطار التعاون المتبادل الوثيق في المجالات العلمية والأكاديمية والتدريبية بين الجانبين .