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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان الموسيقى العربية.. أصالة تغير فستانها في فقرتها الثانية بدار الأوبرا

صدى البلد

أحيت المطربة أصالة حفلا بدار الأوبرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وفي الفقرة الثانية من حفلها حرصت أصالة أن تظهر لجمهورها بإطلالة مختلقة وطلت عليهم بفستان فوشيا نال اعجاب الحاضرين.

وكانت أصالة حريصة على أن تغني لأول مرة للشحرورة وقدمت اغنية": يادلع ادلع".

كما حرصت المطربة أصالة أن تبدأ حفلها بمصاحبة فرقة باليه وسط تفاعل كبير من الحضور.

واعتذرت اصاله عن تأخيرها ساعة ونصف وقالت": هذه المرة الأولى التي افعلها ولكن الزحمة شديدة بالخارج وسألبي كل طلباتكم وشكرا لمحبتكم الكبيرة وارجوا ان تتحاوبوا معي وتغازلوني.

ووجهت رسالة الى زوجها فايق حسن المتواجد معها بالحفل وقالت: أهديه اغنية بالورد البلدي وبستحي وهو ايضا يستحي".

واعتذرت اصالة لمصمم فستانها بسبب انه انقطع لاستعجالها حتى تلحق الحفل".

وقدمت اصالة اغنية "انا مش نفسي بتاعت امبارح"، وقالت ان هذه الاغنية تشبهها وتعبر عن مواقف بحياتها.

وقدمت اغنية خليجية تحمل اسم "رفقا" من الحان سهم وقالت ":أهديها الى كل النساء الموجودين بالحفل".

وغازل الحمهور اصالة ولكنها داعبتهم قائلة": جوزي موجود وطوا صوتكم".


الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا أطلقا فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والمهداة الي روح الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر.

بدأت مراسم حفل الافتتاح بكلمات لكل من رئيس الأوبرا ومديرة المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة ثم تم تكريم 19 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي هم الشاعر مدحت العدل(مصر)، الشاعر صلاح محمد علي(مصر)، الموسيقار محمد مصطفى(مصر)، الموسيقار هشام نزية(مصر)، الموسيقار محمد ضياء(مصر)، المطرب عبادي الجوهر(السعودية)، المطرب مروان خوري (لبنان)، الموسيقار محمد الأمين (السودان)، عازف القانون فرات قدوري (العراق)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي(تونس)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران(مصر)، عازف الناي الدكتور محمود كمال(مصر)، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم(مصر)، فرقة سداسي شرارة(مصر)، بالإضافة إلى تكريم أسماء فنانين رحلوا هذا العام هم الدكتور جمال سلامة(مصر)، الفنان عبده داغر(مصر)، الدكتور فوزي فهمي (مصر).الموسيقار خالد الأمير(مصر)، الدكتور أشرف هيكل (مصر) .

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