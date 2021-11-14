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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير الترميم: المتحف الكبير مؤسسة ثقافية وتربوية تخدم المجتمع

المتحف المصرى
المتحف المصرى

قال الدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصرى الكبير، أن المتحف مؤسسة ثقافية وتربوية تخدم المجتمع. 

وأضاف زيدان خلال مداخلة مع برنامج “الصدى” ، المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم “رانيا هاشم”، أن المتحف المصرى الكبير سيكون من أفضل المتاحف على مستوى العالم. 

وتابع: "المتحف سيضم كل ما يحتاجه الباحثين، الطلاب، والهواة، ويتسم بأن الآثار التي يتم عرضها داخله يتم عرضها بأعلى مستوى وبطريقة مميزة تجذب الزائرين، والآثار المتواجدة ليست مرصوصة فقط ولكن تحكى سيناريو.

 قاعة الدرج العظيم

وتابع: قاعة الدرج العظيم تتضمن تمثال الملك خفرع، والملك منكاورع و حتشبسوت و رمسيس الثاني وأمنحتب الثالث ويحكى عن الملكية في مصر القديمة وأماكن العبادة القديمة والملك وعلاقته بالآلهة من خلال عرض من التوابيت المميزة.

وأضاف الدكتور عيسى زيدان إلى أن قاعاتى توت عنخ أمون تتضمن أفضل قاعات عرض على مستوى العالم، كما أن التوجيهات الرئاسية تؤكد بضرورة الاهتمام بكل وسائل التكنولوجيا الحديثة خلال عرض الأثار في المتحف المصرى الكبير.

الاثار المتحف المصري المتحف المصري الكبير عيسى زيدان حتشبسوت رمسيس الثاني

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