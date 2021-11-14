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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نبيلة عبيد لـ دنيا سمير غانم: هتتجاوزي اللي فات وترجعي لجمهورك وتفرحينا

نبيلة عبيد و دنيا
نبيلة عبيد و دنيا سمير غانم

وجهت النجمة نبيلة عبيد، رسالة للفنانة دنيا سمير غانم، حيث نشرت مقطع فيديو يجمعهما في مسلسل "لهفة" الذي عرض في رمضان 2015


وعلقت نبيلة عبيد، على الفيديو الذي نشرته عبر "إنستجرام"، قائلة: "دنيا سمير غانم بنت الغاليين.. أخف دم بين كل الممثلات الشباب.. وحشتيني.. يارب في أقرب وقت تتجاوزي اللي فات وترجعيلنا وترجعي لجمهورك تفرحينا وتفرحيه".


يذكر أن آخر اعمال نبيلة عبيد هو مسلسل "سكر زيادة" مع نادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر ومجموعة من النجوم الذين ظهروا كضيوف شرف منهم أحمد السقا ونانسي عجرم، هيفاء وهبي، أحمد فهمي، روجينا، جمانة مراد، ميت الخميسي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، مصطفى أبوسريع، ميان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهنا، خالد أنور، سليمان عيد وإخراج وائل. إحسان.

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الفنانة نبيلة عبيد رسالة دعم الفنانة دنيا سمير غانم مسلسل لهفة مقطع فيديو

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