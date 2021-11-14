نبيلة عبيد لـ دنيا سمير غانم: هتتجاوزي اللي فات وترجعي لجمهورك وتفرحينا

وجهت النجمة نبيلة عبيد، رسالة للفنانة دنيا سمير غانم، حيث نشرت مقطع فيديو يجمعهما في مسلسل "لهفة" الذي عرض في رمضان 2015



وعلقت نبيلة عبيد، على الفيديو الذي نشرته عبر "إنستجرام"، قائلة: "دنيا سمير غانم بنت الغاليين.. أخف دم بين كل الممثلات الشباب.. وحشتيني.. يارب في أقرب وقت تتجاوزي اللي فات وترجعيلنا وترجعي لجمهورك تفرحينا وتفرحيه".



يذكر أن آخر اعمال نبيلة عبيد هو مسلسل "سكر زيادة" مع نادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر ومجموعة من النجوم الذين ظهروا كضيوف شرف منهم أحمد السقا ونانسي عجرم، هيفاء وهبي، أحمد فهمي، روجينا، جمانة مراد، ميت الخميسي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، مصطفى أبوسريع، ميان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهنا، خالد أنور، سليمان عيد وإخراج وائل. إحسان.