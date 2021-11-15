طارق شوقي عن منهج 4 ابتدائي: الفيديوهات الركيكة والتمثيليات دي لا معنى لها

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على هجوم أولياء الأمور حول أزمة منهج سنة رابعة ابتدائي.

وقال “شوقي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "قياس الجديد بالمسطرة القديمة عامل مشكلة واستخراج المعلومات من السوشيال ميديا والفيديوهات الركيكة اللي بتتعمل و الإستغاثات وكل التمثيليات دي لا معنى لها".



وأضاف الدكتور طارق شوقى، قائلا:" موقعي لا يسمح بقول كل اللى أنا عاوزه مفيش دوله بتعمل اللى احنا بنعمله، لا أحنا لا أى دولة بتاخد رأى طالب فى المنهج، المنهج اللى يتحط على الطالب الألتزام بيه، وفي طالب عنده قدرة أعلى من اللى جنبه، بس فيه طالب بيعيط مقدرش أعلق عليه".

وأكد طارق شوقي قائلا:" مفيش حاجه كده ولا دراسة علميه بتقول الكلام دا التعليم له معايير اتفق عليها العالم

