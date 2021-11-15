عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق شوقي عن منهج 4 ابتدائي: الفيديوهات الركيكة والتمثيليات دي لا معنى لها

طارق شوقى
طارق شوقى

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على هجوم أولياء الأمور حول أزمة منهج سنة رابعة ابتدائي.

وقال “شوقي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "قياس الجديد بالمسطرة القديمة عامل مشكلة واستخراج المعلومات من السوشيال ميديا والفيديوهات الركيكة اللي بتتعمل و الإستغاثات وكل التمثيليات دي لا معنى لها".


وأضاف الدكتور طارق شوقى، قائلا:" موقعي لا يسمح بقول كل اللى أنا عاوزه مفيش دوله بتعمل اللى احنا بنعمله، لا أحنا لا أى دولة بتاخد رأى طالب فى المنهج، المنهج اللى يتحط على الطالب الألتزام بيه، وفي طالب عنده قدرة أعلى من اللى جنبه، بس فيه طالب بيعيط مقدرش أعلق عليه".

وأكد طارق شوقي قائلا:" مفيش حاجه كده ولا دراسة علميه بتقول الكلام دا التعليم له معايير اتفق عليها العالم 
 

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم 15-11-2021 والقنوات الناقلة

صحيفة أمريكية: ترامب يبيع فندقه التاريخي في واشنطن

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 15-11-2021

حمادة صدقي: هيكتور كوبر كان مدربا جيدا.. والشعب المصري لم يعتاد على طريقته الدفاعية

تهرب لأمريكا.. أميرة تفقد مكانتها في العائلة المالكة بسبب زواجها.. تفاصيل

ما حكم تسمية الحيوانات بأسماء البشر؟.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد لـ المسئولين: اتخذوا التدابير.. موجة جديدة غير مستقرة تشمل القاهرة

أحدث ظهور لـ طفلة فيلم "خالتي فرنسا" في سن الـ 28 عاما..صور

طارق شوقي: إلغاء نماذج الإمتحانات بشكل نهائي

انفجار عنيف يهز تل ابيب.. وصافرات الإنذار تدوي في الجنوب.. فيديو

استبعاد عبد الله السعيد من معسكر منتخب مصر

قبل موقعة الجابون.. كيروش يعلق على استبعاد طارق حامد وبدلاء عبدالله السعيد

لو حرقوا الكنائس هنصلي بالمساجد.. رسالة نارية من البابا تواضروس لأهل الشر

سعر الذهب اليوم الأحد 14- 11- 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ساعات من التنفيذ.. هل يعاقب الممتنع عن تلقي لقاح كورونا بالحبس أو الغرامة؟

الفراشة الطائرة.. من هي أول باليرينا مصرية ورئيس لدار الأوبرا ؟

في ذكرى ميلادها.. لبلبة: "الزعيم باسني أكتر من جوزي.. ورفضت عريس بسببه"

عامل نظافة.. بدايات لن تصدقها للملياردير «إيلون ماسك» أغنى رجل في العالم

فيديو

احترمي نفسك ومتصوريش.. شاهد خناقة حنين حسام وصحفية وتدخل القاضي "فيديو"

علاماته النسيان والعصبية .. الشيخ خالد الجندي يكشف أسرارا عن مس الجن

وزير الشباب يشارك بندوة "الاستثمار فى الرياضة المصرية.. جهود الدولة ورؤية المستقبل"

فتنة زكريا بطرس .. الكنيسة تتبرأ من القمص المشلوح بعد فيديو الإساءة للنبي محمد

المزيد

ساحة رأي

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ