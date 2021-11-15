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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توجيه الرئيس السيسي بتطبيق أحدث تقنيات العرض بالمتحف الكبير يتصدر عناوين الصحف

صدى البلد

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الإثنين.


وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بخروج جميع تجهيزات المتحف المصري الكبير على أكمل وجه من النواحي الهندسية والأثرية، فضلًا عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في تأمينه، وتطبيق أفضل الأساليب والتقنيات العصرية في عرضه المتحفي، بالإضافة إلى رفع كفاءة المباني والطرق المحيطة به من جميع الاتجاهات، بما يساعد على إبراز عظمة وتفرد الحضارة المصرية القديمة.


وأشار إلى أهمية استغلال الموقع المميز للمتحف ذي الإطلالة على منطقة الأهرامات وقطعه الأثرية المميزة، بما يتواكب مع قيمته وأهميته كأكبر متاحف العالم، ويسهم في جعله واجهة للحضارة المصرية، وعلى النحو الذي يعكس المكانة اللائقة بمصر على مستوى العالم.


جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح. إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروع المتحف المصري الكبير، والدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير.


وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن وزير السياحة والآثار استعرض آخر الاستعدادات لتنظيم الفاعلية الترويجية الكبرى لمحافظة الأقصر، التي ستشهد الكشف عن «طريق الكباش»، حيث وجه الرئيس بالعمل على أن تخرج هذه الاحتفالية في أبهى صورة، بما يعكس التنوع الذي تتسم به محافظة الأقصر كمقصد سياحي عالمي متكامل.


كما عرض الدكتور خالد العناني موقف حركة السياحة خلال الفترة الحالية، فضلًا عن التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في هذا الصدد، لتعزيز وتطوير النشاط السياحي، والترويج للمقاصد السياحية المختلفة.
 

الرئيس السيسي أخبار الرئيس السيسي اهتمامات صحف القاهرة

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