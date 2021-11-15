عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليس السعيد فقط.. 4 نجوم خارج حسابات منتخب مصر أمام الجابون

منتخب مصر
منتخب مصر

استقر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم  على استبعاد الرباعى أحمد أبو الفتوح ومحمد الننى وحمدى فتحى ومصطفى محمد " الأناكوندا " من المشاركة أمام الجابون فى المباراة المقرر إقامتها غدا الثلاثاء بملعب برج العرب فى الجولة الأخيرة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وجاء استقرار كيروش على استبعاد الرباعى خوفا من حصول أحدهم على البطاقة الصفراء الثانية له وبالتالى غيابه عن المباراة الأولى الفاصلة من المرحلة الأخيرة للتصفيات.

وشهدت الساعات الماضية، استبعاد عبدالله السعيد من معسكر المنتخب ببرج العرب بعد تأكد إصابته بشد فى العضلة الخلفية وغيابه عن مواجهة مصر والجابون.

وتضم قائمة منتخب مصر لمواجهة الجابون كلا من :حراس المرمى:محمد الشناوي (الأهلي) و محمد أبو جبل (الزمالك) و محمد صبحي (فاركو) و محمود جاد (إنبي) و الدفاع :أكرم توفيق (الأهلي) و أحمد فتحي (بيراميدز) و أحمد حجازي (الاتحاد السعودي) و أحمد ياسين (البنك الأهلي) و أيمن أشرف (الأهلي) و محمود علاء (الزمالك) و أحمد فتوح (الزمالك) و محمد حمدي (بيراميدز) و محمود حمدي "الونش" (الزمالك) ، الوسط محمد النني (أرسنال الإنجليزي) و حمدي فتحي (الأهلي) و عمرو السولية (الأهلي) و إمام عاشور (الزمالك) و مصطفى فتحي (الزمالك) و محمد مجدى "أفشة" (الأهلي) الهجوم:محمد شريف (الأهلي) و أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي) و مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي) و مروان حمدي (سموحة) و محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).

وحسم منتخب مصر تأهله إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم بعد الوصول إلى النقطة 11 محتلا بها صدارة المجموعة عقب تعادله فى المباراة الماضية أمام أنجولا 2/2 التى أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضية ، ويحتل الجابون المركز الثانى برصيد 7 نقاط ثم يأتى بعده ليبيا فى المركز الثالث بـ 6 نقاط ، ثم أنجولا فى المرتبة الأخيرة .

كارلوس كيروش أحمد أبو الفتوح محمد النني حمدي فتحي مصطفي محمد منتخب مصر كأس العالم 2022

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر تبدأ تطبيق قرار منع غير المتلقين لقاح كورونا من الدخول.. فيديو وصور

يقتل ويسرق ويقول محصلش.. رجاء حسين تشن هجوما على محمد رمضان

وزير المالية: استمرار العمل بالموازنة القديمة في حال عدم اعتماد الجديدة "إجراء تنظيمي"

اتجوزت عرفي وعرضت رضيعها للبيع على فيسبوك بالجيزة

ليس السعيد فقط.. 4 نجوم خارج حسابات منتخب مصر أمام الجابون

فولفو P1800 تفوز في مسابقة أساطير هوت ويلز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذنب وحيد لا يغفره الله عز وجل

شوبير: الأهلى يدخل في مفاوضات مع أشرف بن شرقي في هذا الموعد

الأرصاد لـ المسئولين: اتخذوا التدابير.. موجة جديدة غير مستقرة تشمل القاهرة

طارق شوقي: إلغاء نماذج الإمتحانات بشكل نهائي

20 ألف جنيه غرامة إلقاء القمامة بـ شوارع الغردقة .. تفاصيل

رابعة إبتدائي .. بشرى من وزير التعليم بشأن الامتحانات

انفجار عنيف يهز تل ابيب.. وصافرات الإنذار تدوي في الجنوب.. فيديو

أمطار غزيرة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن موعد عدم استقرار أحوال الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السفارة البريطانية بالقاهرة تحيي الذكرى السنوية لأرواح ضحايا الحرب العالمية

طريقة عمل الملوحة الصعيدى واكتشفي الفوائد

بعد افتتاحها أمس.. 10 صور من مسرحية "فى انتظار بابا"

قبل ساعات من التنفيذ.. هل يعاقب الممتنع عن تلقي لقاح كورونا بالحبس أو الغرامة؟

فيديو

القوات المسلحة تبدأ في الترويج لمعرض إيديكس للسلاح قبل أيام من انطلاقه

احترمي نفسك ومتصوريش.. شاهد خناقة حنين حسام وصحفية وتدخل القاضي "فيديو"

علاماته النسيان والعصبية .. الشيخ خالد الجندي يكشف أسرارا عن مس الجن

وزير الشباب يشارك بندوة "الاستثمار فى الرياضة المصرية.. جهود الدولة ورؤية المستقبل"

المزيد

ساحة رأي

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ