سم قاتل.. أطعمة تسبب الموت عند تسخينها في الميكرويف

من الممارسات الشائعة في المنازل تخزين بقايا الطعام لإعادة تسخينها واستخدامها في وقت لاحق أو في نفس اليوم.



يحذر الخبراء الطبيون من إعادة تسخين بعض المواد الغذائية اكثر من مرة لأنها قد تكون ضارة بصحتك فيما يلي قائمة بـ عناصر غذائية لا ينبغي إعادة تسخينها وفقا ل onmanorama



1) البيض: يتطلب البيض وقتًا أقل للطهي ومع ذلك ، لا يكفي قتل جميع البكتيريا الموجودة في البيض قد يؤدي إبقاء البيض المسلوق في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة إلى انتشار بكتيريا السالمونيلا فيه من الأفضل تناول البيض بمجرد طهيه.

2) الشمندراو البنجر : يساعد أكسيد النيتريك الموجود في جذر البنجرعلى التحكم في ضغط الدم. ومع ذلك ، عند إعادة تسخنيها تتحول النترات إلى نيتريت ثم نيتروزامين ، وهي مادة ضارة قد يؤدي الاستهلاك لمنتظم لجذر الشمندر المعاد تسخينه إلى زيادة فرص الإصابة بالسرطان لدى البشر.

3) البطاطس: تنتشر بكتيريا تسمى كلوستريديوم بوتولينوم عندما يتم تبريد البطاطس بعد طهيها. تسبب هذه بكتيريا حالة تسمى التسمم الغذائي من الأفضل تناول البطاطس بمجرد طهيها.



4) الدجاج: يحتوي الدجاج أيضًا على بكتيريا السالمونيلا يتكاثر طالما يتم تخزينه لا تعيدي تسخين اطباق الدجاج اكثر من مرة..



5) المأكولات البحرية: يجب تناول أطباق المأكولات البحرية في غضون ساعة واحدة من طهيها لأنها قد تؤدي للتسمم غذائيا، فمن الافضل عدم تسخين المأكولات البحرية في الميكرويف



8) السبانخ: السبانخ أيضًا مصدر غني بالنترات عندما يتم إعادة تسخين الخضار الورقية مثل السبانخ ، تتحول هذه النترات إلى مادة النتروزامين المسببة للسرطان.