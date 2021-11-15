"الكرملين": روسيا مستعدة للتوسط في حل أزمة الهجرة على حدود بيلاروس والاتحاد الأوروبي

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن بلاده مستعدة للتوسط في حل أزمة الهجرة على حدود بيلاروس والاتحاد الأوروبي .

وقال بيسكوف، في تصريح اليوم الاثنين، "يمكن لروسيا المساعدة للتوسط في حل أزمة المهاجرين على حدود بيلاروس مع الاتحاد الأوروبي في المفاوضات"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تسيء تفسير أزمة الهجرة على الحدود البيلاروسية البولندية.



وأوضح أن تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بشأن أنشطة وتصرفات رئيس بيلاروس، التي تهدف إلى صرف الانتباه عن تصرفات روسيا في أوكرانيا، هو تفسير وتقييم خاطئ، مشيرا إلى أنه من الخطأ تماما إلقاء اللوم على رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بشأن الوضع مع المهاجرين على حدود بيلاروس وبولندا، ومشددا على أن الرئيسين الروسي والبيلاروسي على اتصال دائم ويتبادلان جميع المعلومات اللازمة بهذا الشأن.



وفيما يتعلق بتصريحات الرئيس لوكاشينكو بإمكانية قطع إمداد الغاز إلى أوروبا، قال بيسكوف "نأمل ألا يحدث ذلك، ولكن بيلاروس دولة ذات سيادة".

