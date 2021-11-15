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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد منع دخول عدد من الطلاب.. إقبال كبير على مراكز اللقاح بجامعة القاهرة

صدى البلد

بعد قرار منع دخول الطلاب الحرم الجامعى بدءا من اليوم الإثنين ١٥ نوفمبر ، توافد عدد كبير من طلاب جامعة القاهرة إلى المراكز الموجودة داخل جامعة القاهرة بعد التسجيل للحصول على الجرعة الأولى، وذلك حتى يتمكنوا من الدخول.

 

جاء ذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المختلفة، من ارتداء الكمامات و الحفاظ على المسافات بين كل طالب والآخر بالإضافة إلى الحصول على الشهادة المثبت فيه أن الطالب حصل على اللقاح.

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تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، الحرم الجامعي والبوابات الرئيسة، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعدم السماح للطلاب بدخول الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وأيضًا عدم السماح لأي موظف بالدخول إلى مقر عمله إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا، واستثناء من لديهم عذر مرضي مقبول مع إجراء تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول.

 

‎وخلال جولته، اطلع الدكتور الخشت على عدد من شهادات تطعيم الطلاب التي تثبت حصولهم على اللقاح، ونبه عليهم بضرورة الالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية خلال تواجدهم داخل الحرم الجامعي أو قاعات المحاضرات.

 

‎وأكد رئيس جامعة القاهرة، إلتزام إدارة الجامعة بقرارات مجلس الوزراء وتكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تنفيذها وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد داخل الجامعة ومنها؛ ارتداء الماسك الطبي، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والمعامل والمباني والمدن الجامعية لضمان سلامة جميع المشاركين في المنظومة التعليمية.

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