حلقوا شاربه.. ضبط لص وربطه في عمود إنارة بالفيوم

تمكن أهالي منطقة الإصلاح الزراعي، من تلقين لص علقة ساخنة بعدما قاموا بربطه في أحد أعمدة الإنارة وحلق شاربه ثم تم تسليمه للشرطة.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطار من العميد محمود مفتاح مأمور قسم أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة بإمساك الأهالي بلص حاول سرقة فتاة بمنطقة الإصلاح الزراعي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بقسم أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث القسم وتبين من خلال المعاينة الأولية الإمساك بالص حاول خطف تليفون محمول من أحدي الفتيات عند منطقة الإصلاح الزراعي وحينما حاول الفرار قام الأهالي بمطاردته وتمكنوا من الإمساك به وربطه بإحدى أعمدة الإنارة بالشارع حتي وصول الشرطة.