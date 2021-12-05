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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

شكلهم اتغير| نجوم دخلوا الفن صغارا.. فكيف أصبحوا الآن؟ "فيديو جراف"

صدى البلد

دخل عدد من النجوم الفن منذ نعومة أظافرهم فمنهم من حقق نجاحا كبيرا ومنهم من اكتفى بعمل أو عملين فقط وابتعد عن المجال وشغلوا وظائف إلا أن هناك عدد كبير من النجوم الذين دخلوا الفن في سن صغير واستمروا حتى أصبحوا من مشاهير السينما والتليفزيون وأكملوا مسيرة النجاح التي بدأوها منذ أن كانوا صغارا.

نجوم دخلوا الفن صغار 

هناك عدد من النجوم المشاهير الذين حققوا شهرة واسعة وأصبحوا نجوم الصف الأول وذلك بعد أن بدأوا طريقهم منذ السنوات الأولى من أعمارهم فتحول حلم الطفولة إلى حقيقة واكتسحوا المجال بأعمالهم الناجحة ومن أبرز هؤلاء الفنان كريم عبد العزيز والفنانة شيري عادل وغيرهم.

 

أحدث ظهور لطفلة فيلم حرامية في كي جي تو

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة مها عمار، حيث ظهرت بشكل مختلف عما ظهرت به في مرحلة طفولتها .

 

وكان الظهور الأخير لمها عمار  منذ ثلاث سنوات حيث حلت ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" وظهرت بملامح مختلفة قليلا إلا أنها ظلت محتفظة ببراءة الطفولة، التي عرفها بها الجمهور.


وكشفت مها خلال الحلقة عن السبب الذي أدى لابتعادها عن التمثيل طوال هذه السنوات، حيث قالت إنها ظلت تعمل في الفن حتى أصبح عمرها 11 عام، إلا أنها لم تتلقى أي عروض فنية بعد ذلك لمدة 4 سنوات، فعادت لحياتها طبيعية بين المدرسة والمذاكرة، إلى أن سافرت مع والدها للعيش في ألمانيا عندما كان عمرها 15 عاما.

 

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول نجوم دخلوا الفن صغارا وأصبحوا مشاهير كبار من خلال الفيديوجراف التالي

نجوم الفن صغارا نجوم الفن

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