"أنت أقوى من المخدرات" .. ندوة لتوعية الشباب بجامعة عين شمس

نظمت وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم ندوة للتوعية بمخاطر إدمان المخدرات بعنوان "أنت أقوى من المخدرات" وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

في كلمتها تطرقت د. چيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى بنود البروتوكول الموقع والمشترك بين جامعة عين شمس ووزارة التضامن الاجتماعى لإنشاء وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.



أكدت د. أمانى سليمان وكيل كلية العلوم أن الندوة تعد واحدة من سلسلة ندوات الموسم الثقافى للكلية ، لافتة إلي أنها تهدف فى الأساس لرفع وعى الشباب والمجتمع بخطر المخدرات وتعاطيها والتى انتشر تعاطيها بين الشباب مما اثر على المجتمع بشكل ملموس .

قدمت ريهام عبد الرحمن منسق وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة نبذة عن نشأة الوحدة والأنشطة التى تقدمها الوحدة علي مستوى الحماية الإجتماعية و التمكين الاقتصادي والأنشطة التوعوية وبناء الأنسان ومجالات التطوع والزيارات التفقدية للوحدة كما تم الإعلان عن بنك التطوع الخاص بوزارة التضامن الإجتماعى و جائزة أفضل متطوع المقدمة من وزارة التضامن الإجتماعي و برنامج الأمم المتحدة وذلك فى مجالات مواجهة جائحة كورونا خلال الفترة الماضية .



أكدت أميرة رجب المستشار المساعد لوحدة التوعية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان على أهمية تعريف الشباب بماهية المخدرات وأنواعها وتأثيراتها السلبية لكى لايقعوا فريسة لإدمانها ، كما اوضحت الدور الوقائي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وطرق الوقايه التي لا تقتصر على التوعية ولكن يجب أن يتم تصحيح نظرة الشباب لهذه المواد وٱفساد اى محاولة للترويج لها .

وأشار الدكتور .محمد مصطفى خبير السموم بمصلحة الطب الشرعى إلى زيادة فئات المدمنين بتسرب بعض الفئات الجديدة كالسيدات مضيفا ان المخدرات تسقط حاجز الارادة لدى المدمن وتجعله يبحث عنها غير متجاهل متطلبات حياته ، بالإضافة إلي انعكاساتها السلبية علي صحة المتعاطى إلي جانب الضرر الذي يقع علي عائلته ،مؤكدا ان المخدرات أصبحت هى البطل الأساسي لأغلب الجرائم والحوادث فى الفترة الاخيرة.

وعرض ابرز الامراض التى يمكن ان تصيب المدمن داعياً الشباب إلى اختيار أصدقائهم جيدا مشدداً على ان حب الاستطلاع والتجربة لدى الطلاب وفئة الشباب قد تجعلهم يقعون فى براثن الادمان ، كما إشار د.محمد مصطفي إلى أهم المؤشرات والمظاهر السلوكية التى يقوم بها المدمن والتى يمكن لغير المتخصص من الأهل والأصدقاء التعرف عليها واعطى نماذج عن خطورة التواجد مع المدمن واتخاذه كصديق لخطورة الوقوع فى دائرة الإدمان .