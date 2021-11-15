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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 28 ضباطا و4 مدنيين.. تفاصيل مذبحة بوركينا فاسو الإرهابية

صورة أرشيفية.. بوركينا
صورة أرشيفية.. بوركينا فاسو

قالت بيانات رسمية صادرة عن السلطات في بوركينا فاسو، اليوم الإثنين، إن حصيلة الهجوم الإرهابي الذي وقع، أمس الأحد، على أحد مراكز الشرطة ارتفعت إلى 32 قتيلا. 

ووفقا لبيان رسمي أصدرته الحكومة في بوركينا فاسو، فإن القتلى بينهم 28 من ضباط الشرطة العسكرية، وأربعة من المدنيين.

وكان هجوم شديد قد وقع، أمس الأحد، على أحد مراكز الشرطة شمالي بوركينا فاسو، أوقع قتلى، رصدهم بيان حكومي بالأمس 20 قتيلا.  

وقال وزير الأمن في بوركينا فاسو ماكسيم كوني، إن عدد كبير أفراد الشرطة العسكرية قتلوا على يد مسلحين في المنطقة الشمالية الحدودية، وأوضح كوني أن هذه الحصيلة غير نهائية.

وأضاف الوزير للتلفزيون الوطني: "تعرضت مفرزة من قوات الأمن لهجوم خسيس وهمجي هذا الصباح. صمدوا في موقعهم مؤكدا أنه تم العثور على 22 على قيد الحياة”.

جاء الهجوم الذي استهدف موقعا للشرطة العسكرية بالقرب من منجم للذهب في إيناتا بعد يومين من هجوم آخر قتل فيه سبعة من أفراد الشرطة في منطقة بالقرب من النيجر ومالي. 

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وأصدر الرئيس روش كابوري مرسوما بإعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام على ضحايا الهجوم الذي وقع بالقرب من منجم ذهب في إناتا. 

وقالت الحكومة إن العملية نفذها مسلحون مجهولون. 

وتستهدف قوات الأمن والمدنيين في بوركينا فاسو بانتظام من قبل جماعات إرهابية مرتبطين بتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية، لا سيما بالقرب من حدود البلاد مع مالي والنيجر.

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