عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فحص 683 حالة.. حملات على الطرق لضبط السائقين متعاطى المخدرات

صدى البلد

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالإشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات (القاهرة – الإسكندرية – الدقهلية – المنوفية – الشرقية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الإسماعيلية – بنى سويف – مطروح – سوهاج – قنا – أسوان - الأقصر) عن فحص (683) حالة بين السائقين .. تبين إيجابية (43) حالة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة حفاظاً على أرواح المواطنين.

وذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى المركبات ، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية  للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات متعاطي المخدرات

ترشيحاتنا

وزيرة سابقة تتهم والد بوريس جونسون بالتحرش بها

جهاد جريشة: هناك خلافا بيني وبين عصام عبدالفتاح وجمال الغندور.. فيديو

عدلي القيعي يكشف حقيقة منعه ومحمود الخطيب من التصويت في عهد طاهر

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

سر صلاة الوتر في جوف الليل فى إجابة الدعاء؟ اغتنمها وترقب الفرج

أسرار توت عنخ آمون.. حكاياتان ستغيران نظرتك كليا لقصة الفرعون صاحب اللعنات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لملاك العقارات.. تعويض نقدي بالقانون حال حدوث هذا الإجراء بالوحدة السكنية

أسباب عديدة لـ آلام الكتف.. من بينها أمراض خطيرة

طارق شوقي: إلغاء نماذج الإمتحانات بشكل نهائي

وفاة الإعلامية مها حسني بعد صراع مع المرض

صدمة لـ جمهور الزمالك بشأن شيكابالا.. تفاصيل

خاص.. أول تعليق من "أياكس أمستردام" عن صفقة أكرم توفيق

قبلهن وتحسس أجسامهن.. ننشر أقوال ضحايا الفنان شادي نبيل

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموسيقى العربية.. ماجدة الرومي تنحني لعلم مصر وتوزيع جوائز مسابقة رتيبة الحفني

رجل أم سيدة.. بماذا رد الاتحاد الآسيوي حول جنس حارسة مرمى منتخب إيران النسائي؟

مصمم مناظر ما وراء الطبيعة يكشف صعوبات تنفيذ المسلسل وأزمة الميزانية

ختام مهرجان الموسيقى العربية.. ماجدة الرومى تقبل علم مصر.. صور

فيديو

أنثي في هيئة رجل.. الاتحاد الأردني يطلب بالتحقق من جنس لاعبة منتخب إيران

شاهد.. لحظة انفجار سيارة في ليفربول

طارق مصطفى لـ صدى البلد: عدم اقتناع كيروش بـ أفشة جريمة

فيديوجراف.. كنت بأدبه ومات في إيدي.. أم تنهي حياة طفلها بسبب شقاوته

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ