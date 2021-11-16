فحص 683 حالة.. حملات على الطرق لضبط السائقين متعاطى المخدرات

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالإشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات (القاهرة – الإسكندرية – الدقهلية – المنوفية – الشرقية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الإسماعيلية – بنى سويف – مطروح – سوهاج – قنا – أسوان - الأقصر) عن فحص (683) حالة بين السائقين .. تبين إيجابية (43) حالة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة حفاظاً على أرواح المواطنين.

وذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى المركبات ، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.