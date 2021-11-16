انطلاق القمة الافتراضية بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني

كشفت وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق أعمال القمة الافتراضية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، يأتي هذا اللقاء الذي يعد الأول من نوعه بين الرئيسين منذ تولي بايدن الرئاسة في يناير الماضي، لكن الزعيمين تحدثا مرتين عبر الهاتف خلال هذه الفترة، ومن المتوقع أن يكون القمة المقررة بينهما عبر الفيديو من أكثر النقاشات الجوهرية والأساسية بينهما.

يأتي اللقاء بعد أيام من خطة مفاجأة قدمتها أمريكا والصين للمحللين بالاتفاق على تعزيز التعاون المناخي في جلاسكو، فأعلنت الدولتان العمل معًا على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العقد المقبل الحاسم، لكنه يأتي أيضًا في وقت يتزايد فيه الخلاف حول تايوان - أخطر نقطة اشتعال محتملة بين البلدين.

ويوم الثلاثاء، أجرى جيش التحرير الشعبي الصيني أحدث تدريبات على الاستعداد القتالي قبالة سواحل تايوان، بينما تبادل كبار الدبلوماسيين في البلدين مكالمة هاتفية أمس السبت التحذيرات بشأن الجزيرة.

وبحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال مع نظيره الصيني وانج يي أزمة تايوان أمس، إذ أبلغ الوزير الصيني واشنطن أن أي إظهار لدعم استقلال تايوان من شأنه أن "يرتد" على الولايات المتحدة.

من جانبه، أثار بلينكين مخاوف أمريكا بشأن تزايد "الضغط العسكري والدبلوماسي والاقتصادي" الصيني ضد تايوان.

ودعا بلينكن الصين إلى "الانخراط في حوار هادف" لحل خلافاتها مع تايبيه "سلميا ووفقا لرغبات الشعب في تايوان ومصالحه"، حسب وزارة الخارجية الأمريكية.

