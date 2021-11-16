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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بتزعلوا لما ناخد حاجة منكم.. محمد إمام تعليقا على أحداث فيلم ذا روك

محمد امام و ذا روك
محمد امام و ذا روك

 

علق الفنان محمد إمام علي التشابه الكبير بين فيلمه "لص بغداد" وفيلم "Red Notice" الذي يلعب بطولته دوين جونسون "ذا روك" وريان رينولدز.
 

ونشر محمد امام علي" إنستجرام " بعض من أراء الجمهور التي ترى أن قصة الفيلم الأمريكي "Red Notice" مقتبسة من فيلم "لص بغداد" الذي قدمه "إمام" قبل حوالي عامين، وعلق مازحا : "و بتزعلوا لما ناخد حاجه منكم" وانهالت عليه تعليقات الجمهور"
 

 

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

 

 وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

الفنان محمد امام النجم ذا روك تشابة فيلم لص بغداد Red Notice

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