أخبار الفن | سمية الخشاب: ماعيشتش مراهقتي.. وكنت بضرب اللي بيعاكسني

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية عن سمية الخشاب و كمال أبو رية ونيللي كريم، نستعرض أبرزها فى السطور التالية:
مش هشتغل معاك.. كمال أبو رية يروي خلافه مع المخرج حسام الدين مصطفى
روى الفنان كمال أبو رية خلال ندوته في موقع صدى البلد؛ عن خلافه مع المخرج حسام الدين مصطفي بسبب مشهد .
ماجد المصري لـ سمية الخشاب: مش عاوز بنات بيتي يدخلوا التمثيل
وجهت الفنانة سمية الخشاب سؤالا للفنان ماجد المصري أثناء استضافتهما في برنامج "بصراحة مع"، على قناة "ام بي سي 1" حيث قالت له أنت ليه ضد الست تشتغل ممثلة، ده استفزني جدا.
سمية الخشاب: أنا مجنونة ونطيت من طيارة على ارتفاع 5000 قدم
كشفت الفنانة سمية الخشاب خلال استضافتها هي والفنان ماجد المصري في برنامج "بصراحة مع"، على قناة "ام بي سي 1" عن أعمالها المقبلة.
مهزلة.. زوج نيللي كريم ينفعل بعد ازدحام الجمهور حولهما في مهرجان قرطاج
تداولت إحدى صفحات القنوات التونسية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو للاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، أثناء أنفعاله علي بعض من الجمهور الذي ازدحم فاجأة حول زوجته الفنانة نيللي كريم، ومحاولتهم التقاط الصور معها عقب مهرجان أيام قرطاج السينمائية بتونس.
في ذكرى ميلاد رائدة الفن ماري كويني.. ظهرت في فيديو نادر مع دلال عبدالعزيز
يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ماري كويني فهى رائدة لفن السينما في مصر عبر العديد من الأفلام التي قامت بإنتاجها فهمي تنتمي لعائلة فنية
سمية الخشاب: كنت بضرب الشباب في المدرسة علشان بيعاكسوني | فيديو
كشفت الفنانة سمية الخشاب خلال استضافتها مع الفنان ماجد المصري في برنامج "بصراحة مع"، على قناة "إم بي سي 1"، عن تسببها في كسر يد العديد من الشباب بسبب معاكستهم لها.
مينفعش أتأخر عن البيت بعد الساعة 9..سمية الخشاب تتحدث عن فترة مراهقتها
كشفت الفنانة سمية الخشاب خلال استضافتها مع الفنان ماجد المصري في برنامج "بصراحة مع"، على قناة "ام بي سي 1" ، عن كواليس فترة مراهقتها.