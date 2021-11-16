أخبار الفن | سمية الخشاب: ماعيشتش مراهقتي.. وكنت بضرب اللي بيعاكسني

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية عن سمية الخشاب و كمال أبو رية ونيللي كريم، نستعرض أبرزها فى السطور التالية:

روى الفنان كمال أبو رية خلال ندوته في موقع صدى البلد؛ عن خلافه مع المخرج حسام الدين مصطفي بسبب مشهد .

وجهت الفنانة سمية الخشاب سؤالا للفنان ماجد المصري أثناء استضافتهما في برنامج "بصراحة مع"، على قناة "ام بي سي 1" حيث قالت له أنت ليه ضد الست تشتغل ممثلة، ده استفزني جدا.

كشفت الفنانة سمية الخشاب خلال استضافتها هي والفنان ماجد المصري في برنامج "بصراحة مع"، على قناة "ام بي سي 1" عن أعمالها المقبلة.

تداولت إحدى صفحات القنوات التونسية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو للاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، أثناء أنفعاله علي بعض من الجمهور الذي ازدحم فاجأة حول زوجته الفنانة نيللي كريم، ومحاولتهم التقاط الصور معها عقب مهرجان أيام قرطاج السينمائية بتونس.

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ماري كويني فهى رائدة لفن السينما في مصر عبر العديد من الأفلام التي قامت بإنتاجها فهمي تنتمي لعائلة فنية

كشفت الفنانة سمية الخشاب خلال استضافتها مع الفنان ماجد المصري في برنامج "بصراحة مع"، على قناة "إم بي سي 1"، عن تسببها في كسر يد العديد من الشباب بسبب معاكستهم لها.

كشفت الفنانة سمية الخشاب خلال استضافتها مع الفنان ماجد المصري في برنامج "بصراحة مع"، على قناة "ام بي سي 1" ، عن كواليس فترة مراهقتها.