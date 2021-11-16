أول واحد علمني يعني إيه تمثيل.. ريهام سعيد تنعى والد يسرا اللوزي

نعت الفنانة ريهام سعيد، الدكتور والفنان محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، الذي رحل عن عالمنا أمس الإثنين، عن عمر ناهز الـ63 عامًا.



وكتبت ريهام، عبر حسابها على "إنستجرام": "أول واحد علمني يعني إيه تمثيل، أول واحد قال لي إني كوميديانة، وخلاني أكتشف حاجات في نفسي معرفهاش وأسمع تسقيف الجمهور على إفيهاتي، أول واحد اداني بطولة في مسرحياته على خشبة مسرح الجامعة الأمريكية، أستاذي ومعلمي، زعلت عليك أوي أوي، بتفكرني بكل حاجة حلوة، أنت زي حاجات حلوة كتير راحت ومش ها تتكرر.. ربنا يغفر لك، ويدخلك فسيح جناته يا راجل يا طيب يا خلوق.. الأستاذ محمود اللوزي مش بس ـبو يسرا اللوزي، ده أبونا كلنا".



ويذكر أن الفنان الراحل محمود اللوزي كان مخرجا مسرحيا وأستاذا في الإخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وولد في 9 سبتمبر عام 1958.



وعمل اللوزي في مجال التمثيل فترة ثم سافر إلى أمريكا وعاد، ومن أعماله "فيلم ميكروفون، فيلم الكنز: الحقيقة والخيال، مسلسل الخروج، فيلم إذاعة حب، ومسلسل خاص جدًا".