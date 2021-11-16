عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال يحيي حفلا غنائيا جديدا في تونس .. تفاصيل

عمر كمال
عمر كمال

يستعد الفنان عمر كمال لإحياء حفل غنائي جديد في تونس، والمقرر له يوم السبت الموافق 27 نوفمبر الجاري.


وكتب مطرب المهرجانات عبر حسابه علي "انستجرام" : "بإذن الله سهرة السبت ٢٧ نوفمبر مع جمهور تونس الحبيبة".


ويعيش عمر كمال فترة من النشاط في إحياء الحفلات في الدول المختلفة، حيث أنهى حفلات في أسبانيا وتركيا والسعودية، ويتنظره حفلا بالعراق، بالإضافة إلى تونس.


وحققت الأغنية الشعبية "ضيعنا"، لمطرب المهرجانات عمر كمال، أكثر من 3 مليون مشاهدة بعد طرحها مؤخرا، والتي تعاون خلالها، للمرة الأولى، مع الفنان الشعبي عبدالباسط حمودة، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".


وطرحت أغنية "ضيعنا" على طريقة الفيديو كليب، حيث ظهرت الراقصة الأجنبية أوكسانا وهي ترقص في الكليب. 


 الأغنية من كلمات عمرو قطب ومصطفى الجن وإسلام المصري، ألحان عمرو قطب وإسلام المصري، توزيع إسلام شيبسي، ومدير تصوير أحمد حسين، وإخراج كامبا.

الفنان عمر كمال حفل جديد تونس مطرب المهرجانات عبدالباسط حموده الأغنية الشعبية

ترشيحاتنا

أسعار الحديد والإسمنت اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر

أخبار الفن | سمية الخشاب: ماعيشتش مراهقتي.. وكنت بضرب اللي بيعاكسني

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16- 11- 2021

5 شروط للحصول على بطاقة ذوي الإعاقة بالقانون

لو من مواليد اليوم 16 نوفمبر.. اكتشف برجك مخبي لك إيه

رانيا فريد شوقي: أنا مشغولة حاليا بالحلم وأبو العروسة 3.. خاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

طارق شوقي: إلغاء نماذج الامتحانات بشكل نهائي

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر

لملاك العقارات.. تعويض نقدي بالقانون حال حدوث هذا الإجراء بالوحدة السكنية

أسباب عديدة لـ آلام الكتف.. من بينها أمراض خطيرة

وفاة الإعلامية مها حسني بعد صراع مع المرض

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

خاص.. أول تعليق من "أياكس أمستردام" عن صفقة أكرم توفيق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة تذيب القلوب.. ردة فعل طفلة ترى بوضوح لأول مرة في حياتها|فيديو

تكلفته مليون روبية.. عائلة ترصف طريقا كاملا على نفقتهم الخاصة لسبب غريب

تصريحات مثيرة للجدل.. ماذا قالت الفنانة زينة عن أحمد عز ورأي نور الشريف في موهبتها؟

حالة نادرة جدا.. شاهد امرأة تلد 3 توائم متطابقة| صور

فيديو

أنثي في هيئة رجل.. الاتحاد الأردني يطلب بالتحقق من جنس لاعبة منتخب إيران

شاهد.. لحظة انفجار سيارة في ليفربول

طارق مصطفى لـ صدى البلد: عدم اقتناع كيروش بـ أفشة جريمة

فيديوجراف.. كنت بأدبه ومات في إيدي.. أم تنهي حياة طفلها بسبب شقاوته

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ