عمر كمال يحيي حفلا غنائيا جديدا في تونس .. تفاصيل

يستعد الفنان عمر كمال لإحياء حفل غنائي جديد في تونس، والمقرر له يوم السبت الموافق 27 نوفمبر الجاري.



وكتب مطرب المهرجانات عبر حسابه علي "انستجرام" : "بإذن الله سهرة السبت ٢٧ نوفمبر مع جمهور تونس الحبيبة".



ويعيش عمر كمال فترة من النشاط في إحياء الحفلات في الدول المختلفة، حيث أنهى حفلات في أسبانيا وتركيا والسعودية، ويتنظره حفلا بالعراق، بالإضافة إلى تونس.



وحققت الأغنية الشعبية "ضيعنا"، لمطرب المهرجانات عمر كمال، أكثر من 3 مليون مشاهدة بعد طرحها مؤخرا، والتي تعاون خلالها، للمرة الأولى، مع الفنان الشعبي عبدالباسط حمودة، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".



وطرحت أغنية "ضيعنا" على طريقة الفيديو كليب، حيث ظهرت الراقصة الأجنبية أوكسانا وهي ترقص في الكليب.



الأغنية من كلمات عمرو قطب ومصطفى الجن وإسلام المصري، ألحان عمرو قطب وإسلام المصري، توزيع إسلام شيبسي، ومدير تصوير أحمد حسين، وإخراج كامبا.