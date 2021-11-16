عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمي سمير غانم تدعو لوالديها: حبايبي الله يرحمكم ويصبرني

الراحلان سمير غانم
الراحلان سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وابنتهما إيمي

دعت الفنانة إيمي سمير غانم، لوالديها الفنانين الراحلين سمير غانم، ودلال عبدالعزيز، من خلال منشور شاركته مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».


ونشرت النجمة ايمي سمير غانم، صورة ظهر فيها النجم الراحل سمير غانم والنجمة الراحلة دلال عبد العزيز بشخصيتهم في مسلسل سوبر ميرو، الذى جسدت فيه إيمي دول البطولة، ليظهروا كأبطال خارقين، وكتبت "حبايبي الله يرحمكم يا رب ويصبرني".


ورحل الفنان القدير سمير غانم عن عالمنا يوم  20 مايو الماضي، وشُيّعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.


وغادرت الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عالمنا يوم  7 أغسطس الماضي، ، بعد صراع مع المرض منذ أن أصيبت بكورونا في 30 أبريل من العام ذاته، عن عمر يناهز 61 عامًا.

 

IMG_٢٠٢١١١١٥_٢٣٣٣٢٩
IMG_٢٠٢١١١١٥_٢٣٣٣٢٩
ايمي وسمير غانم ودلال عبد العزيز تدعو لوالديها إيمي سمير غانم الفنان الراحل القدير سمير غانم الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز

ترشيحاتنا

أسعار الحديد والإسمنت اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر

أخبار الفن | سمية الخشاب: ماعيشتش مراهقتي.. وكنت بضرب اللي بيعاكسني

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16- 11- 2021

5 شروط للحصول على بطاقة ذوي الإعاقة بالقانون

لو من مواليد اليوم 16 نوفمبر.. اكتشف برجك مخبي لك إيه

رانيا فريد شوقي: أنا مشغولة حاليا بالحلم وأبو العروسة 3.. خاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

طارق شوقي: إلغاء نماذج الامتحانات بشكل نهائي

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر

لملاك العقارات.. تعويض نقدي بالقانون حال حدوث هذا الإجراء بالوحدة السكنية

أسباب عديدة لـ آلام الكتف.. من بينها أمراض خطيرة

وفاة الإعلامية مها حسني بعد صراع مع المرض

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

خاص.. أول تعليق من "أياكس أمستردام" عن صفقة أكرم توفيق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة تذيب القلوب.. ردة فعل طفلة ترى بوضوح لأول مرة في حياتها|فيديو

تكلفته مليون روبية.. عائلة ترصف طريقا كاملا على نفقتهم الخاصة لسبب غريب

تصريحات مثيرة للجدل.. ماذا قالت الفنانة زينة عن أحمد عز ورأي نور الشريف في موهبتها؟

حالة نادرة جدا.. شاهد امرأة تلد 3 توائم متطابقة| صور

فيديو

أنثي في هيئة رجل.. الاتحاد الأردني يطلب بالتحقق من جنس لاعبة منتخب إيران

شاهد.. لحظة انفجار سيارة في ليفربول

طارق مصطفى لـ صدى البلد: عدم اقتناع كيروش بـ أفشة جريمة

فيديوجراف.. كنت بأدبه ومات في إيدي.. أم تنهي حياة طفلها بسبب شقاوته

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ