إيمي سمير غانم تدعو لوالديها: حبايبي الله يرحمكم ويصبرني

دعت الفنانة إيمي سمير غانم، لوالديها الفنانين الراحلين سمير غانم، ودلال عبدالعزيز، من خلال منشور شاركته مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».



ونشرت النجمة ايمي سمير غانم، صورة ظهر فيها النجم الراحل سمير غانم والنجمة الراحلة دلال عبد العزيز بشخصيتهم في مسلسل سوبر ميرو، الذى جسدت فيه إيمي دول البطولة، ليظهروا كأبطال خارقين، وكتبت "حبايبي الله يرحمكم يا رب ويصبرني".



ورحل الفنان القدير سمير غانم عن عالمنا يوم 20 مايو الماضي، وشُيّعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.



وغادرت الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عالمنا يوم 7 أغسطس الماضي، ، بعد صراع مع المرض منذ أن أصيبت بكورونا في 30 أبريل من العام ذاته، عن عمر يناهز 61 عامًا.