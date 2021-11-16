عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لاميتا فرنجية توجه رسالة لجمهورها بعد تهنئة عيد ميلادها.. صور

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

 


وجهت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، الشكر لجمهورها ولكل من هنأها بعيد ميلادها،  وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


ونشرت لاميتا صورًا لها، باطلالة جريئة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وعلّقت قائلة: "شكرا لكم جميعا على تمنياتكم الطيبة".


وتحرص الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية دائما، على مشاركة جمهورها ومتابعيها، تفاصيل حياتها اليومية والعملية.

 
وتنازلت لاميتا فرنجية عن لقبها في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 ، 2005، كوصيفة أولى لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.
 
وتزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، ورزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.

 
يذكر أن آخر أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، كان فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.
 

وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة” ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".


وتبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.

 

IMG_٢٠٢١١١١٥_٢٣٣٩٢٩
IMG_٢٠٢١١١١٥_٢٣٣٩٢٩
IMG_٢٠٢١١١١٥_٢٣٣٩٤١
IMG_٢٠٢١١١١٥_٢٣٣٩٤١
IMG_٢٠٢١١١١٥_٢٣٣٩٥٠
IMG_٢٠٢١١١١٥_٢٣٣٩٥٠
IMG_٢٠٢١١١١٥_٢٣٤٠٠٠
IMG_٢٠٢١١١١٥_٢٣٤٠٠٠
لاميتا فرنجية توجة رسالة لجمهورها بعد تهنئة عيد ميلادها عارضة الأزياء الفنانة اللبنانية اطلاله جريئه

ترشيحاتنا

أسعار الحديد والإسمنت اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر

أخبار الفن | سمية الخشاب: ماعيشتش مراهقتي.. وكنت بضرب اللي بيعاكسني

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16- 11- 2021

5 شروط للحصول على بطاقة ذوي الإعاقة بالقانون

لو من مواليد اليوم 16 نوفمبر.. اكتشف برجك مخبي لك إيه

رانيا فريد شوقي: أنا مشغولة حاليا بالحلم وأبو العروسة 3.. خاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

طارق شوقي: إلغاء نماذج الامتحانات بشكل نهائي

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر

لملاك العقارات.. تعويض نقدي بالقانون حال حدوث هذا الإجراء بالوحدة السكنية

أسباب عديدة لـ آلام الكتف.. من بينها أمراض خطيرة

وفاة الإعلامية مها حسني بعد صراع مع المرض

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

خاص.. أول تعليق من "أياكس أمستردام" عن صفقة أكرم توفيق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة تذيب القلوب.. ردة فعل طفلة ترى بوضوح لأول مرة في حياتها|فيديو

تكلفته مليون روبية.. عائلة ترصف طريقا كاملا على نفقتهم الخاصة لسبب غريب

تصريحات مثيرة للجدل.. ماذا قالت الفنانة زينة عن أحمد عز ورأي نور الشريف في موهبتها؟

حالة نادرة جدا.. شاهد امرأة تلد 3 توائم متطابقة| صور

فيديو

أنثي في هيئة رجل.. الاتحاد الأردني يطلب بالتحقق من جنس لاعبة منتخب إيران

شاهد.. لحظة انفجار سيارة في ليفربول

طارق مصطفى لـ صدى البلد: عدم اقتناع كيروش بـ أفشة جريمة

فيديوجراف.. كنت بأدبه ومات في إيدي.. أم تنهي حياة طفلها بسبب شقاوته

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ