لاميتا فرنجية توجه رسالة لجمهورها بعد تهنئة عيد ميلادها.. صور



وجهت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، الشكر لجمهورها ولكل من هنأها بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



ونشرت لاميتا صورًا لها، باطلالة جريئة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وعلّقت قائلة: "شكرا لكم جميعا على تمنياتكم الطيبة".



وتحرص الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية دائما، على مشاركة جمهورها ومتابعيها، تفاصيل حياتها اليومية والعملية.



وتنازلت لاميتا فرنجية عن لقبها في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 ، 2005، كوصيفة أولى لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.



وتزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، ورزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.



يذكر أن آخر أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، كان فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.



وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة” ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".



وتبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.