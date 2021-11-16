بجمبسوت تايجر.. جويل مردينيان بإطلالة جذابة على إنستجرام

شاركت الإعلامية وخبيرة التجميل والموضة جويل مردينيان، متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع "انستجرام"، بصورة جديدة لها من احدث جلسة تصوير.



أطلت جويل مردينيان فى الصور بإطلالة جذابة حيث ارتدت جمبسوت مجسم اتسم بنقشة التايجر كشف عن قوامها الرشيق.



وأبرزت جويل جمالها حيث تركت شعرها الاسود على ظهرها، بـ تسريحة الضفيرة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها بشكل كبير، وأكملت إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، الذي تبرز جمالها.



وتحرص جويل مردينيان على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



وجويل مردينيان مذيعة لبنانية تقدم برنامج "جويل" على قناة "أم بي سي"، وكانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي.